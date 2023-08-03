Предприниматели нарушают закон и продают электронные сигареты со вкусами

"На сегодняшний день есть 10 постановлений, 4 из них обжаловали, в 5 случаях заплатили штрафы, а 1 еще не вступило в силу", – сказала собеседница.

Исследования проводят в Дании, потому что в Литве нет таких услуг.

"Взяли 37 проб, в 34 случаях подтвердили запрещенные запахи. Сегодня передали в датскую лабораторию еще 8 образцов, планируем передать еще 40. Исследования нужны, чтобы во время юридических разбирательств были доказательства", – сказала она.

"Они уже не называют это вкусом банана, клубники или чая, а дают другое название, а сам запрещенный товар продают", – сказала собеседница.

"Я уже говорила, нужно приложить усилия, сплотить все общество: от обучения, воспитания, ведь это на самом деле направлено на подростков, запахи привлекают. Этим занимается Минздрав и наши коллеги – Департамент по контролю над табаком и алкоголем, поправки к закону на практике не особенно действуют, видимо, санкции не пугают", – заметила она.

По ее словам, надо уточнять механизмы юридического регулирования.

"Мы уже приняли постановление. Самые строгие санкции - лишение лицензии, но и это невозможно, поскольку каждое постановление можно обжаловать в суде, а подача жалобы останавливает действие постановления", – заметила Алексайте, сказав, что парламент мог бы исправить ситуацию.