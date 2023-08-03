Предприниматели нарушают закон и продают электронные сигареты со вкусами

По ее словам, продавцы только поменяли названия товаров.
"Они уже не называют это вкусом банана, клубники или чая, а дают другое название, а сам запрещенный товар продают", – сказала собеседница.
Служба по защите прав потребителей провела исследование, связанное с продажами электронных сигарет и посетила магазины.
По словам Алексайте, результаты огорчили.
"Взяли 37 проб, в 34 случаях подтвердили запрещенные запахи. Сегодня передали в датскую лабораторию еще 8 образцов, планируем передать еще 40. Исследования нужны, чтобы во время юридических разбирательств были доказательства", – сказала она.
Исследования проводят в Дании, потому что в Литве нет таких услуг.
По словам Алексайте, торговцы уже получили штрафы.
"На сегодняшний день есть 10 постановлений, 4 из них обжаловали, в 5 случаях заплатили штрафы, а 1 еще не вступило в силу", – сказала собеседница.
По ее словам, штрафы составляют 750-2000 евро.
Несмотря на штрафы, запрещенные изделия все еще продают.
Алексайте сказала, как можно бороться с такими торговцами.
"Я уже говорила, нужно приложить усилия, сплотить все общество: от обучения, воспитания, ведь это на самом деле направлено на подростков, запахи привлекают. Этим занимается Минздрав и наши коллеги – Департамент по контролю над табаком и алкоголем, поправки к закону на практике не особенно действуют, видимо, санкции не пугают", – заметила она.
По ее словам, надо уточнять механизмы юридического регулирования.
"Мы уже приняли постановление. Самые строгие санкции - лишение лицензии, но и это невозможно, поскольку каждое постановление можно обжаловать в суде, а подача жалобы останавливает действие постановления", – заметила Алексайте, сказав, что парламент мог бы исправить ситуацию.
"По сути могли бы установить те же требования, что и к традиционному табаку, это сузило бы круг, наша служба получила бы полномочия устанавливать список запрещенных веществ. Так регламент станет более понятным, поскольку сейчас бизнес оспаривает исследования, решения, наш мандат до конца не ясен", – продолжила она.