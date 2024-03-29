Предприниматели критикуют вильнюсские власти за желание перейти на электрические автобусы

 
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Elektriniai autobusai
Elektriniai autobusai
ФОТО: Saulius Žiūra

Вильнюс планирует объявить конкурс на покупку услуг по перевозке пассажиров – ищут компании, которые могли бы делать это на электрических или водородных автобусах. Представители бизнеса говорят, что в финансовом плане было бы выгоднее использовать биогазовые автобусы – расходы были бы такими же, как в случае с дизельными автобусами, а выделяют они на 80-90% меньше СО2, пишет издание Verslo žinios.

Глава компании Scania Lietuva Дарюс Снежка сказал, что пока городу невыгодно выбирать только электрический или водородный транспорт, поскольку, по его словам, 12-метровый автобус на биогазе стоит 300 000 евро, а такой же длины электрический – 450 000 евро.

По словам Главы Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинаса Нагявичюса, для электрических автобусов нужна инфраструктура заправки, которая дорого стоит – для зарядки новых автобусов потребуется 300 станций. По его словам, это огромные деньги на инфраструктуру, подстанции, линии и т.д.

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