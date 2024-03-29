Предприниматели критикуют вильнюсские власти за желание перейти на электрические автобусы

Глава компании Scania Lietuva Дарюс Снежка сказал, что пока городу невыгодно выбирать только электрический или водородный транспорт, поскольку, по его словам, 12-метровый автобус на биогазе стоит 300 000 евро, а такой же длины электрический – 450 000 евро.
По словам Главы Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинаса Нагявичюса, для электрических автобусов нужна инфраструктура заправки, которая дорого стоит – для зарядки новых автобусов потребуется 300 станций. По его словам, это огромные деньги на инфраструктуру, подстанции, линии и т.д.