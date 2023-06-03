Предприниматели хотят превратить Дворец спорта в конференц-центр

Представители Ассоциации туризма заметили, что долгое время говорили о том, что здесь появится конференц-центр, поэтому рядом строили гостиницы.

"Бизнесу обидно, (…) бизнес подготовился, инвестировал, построил инфраструктуру, создал инфраструктуру для проживания рядом с этим местом", – заметил председатель правления Ассоциации бизнес-туризма Линас Жабалюнас.

"Как это нам не нужен конференц-центр? Он находится в идеальном месте, столько денег потрачено, подготовлен проект, согласован с еврейскими общинами", – сказала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что для конференц-центра в городе подыщут другое место: "Финансовая или экономическая его перспектива в этом месте была бы туманной, нас все время упрекали бы в том, что центр нелегальный, в смысле – приехали бы гости из-за рубежа, их бы упрекали в том, что они нарушают принцип сакральности места".