Предприниматель сказал, что в сфере строительства ситуация не лучше, чем в секторе энергетики. По его словам, Литва зависит от сырья, в основном стали для строительства и арматуры, с началом войны прекратились поставки из России, Украины и Беларуси.
"Тут было бы сложно использовать свои ресурсы, у нас их просто-напрост нет, но можно увидеть и некоторый позитив в результатах последних дней. В начале марта сталь для арматуры подорожала в два раза, а в конце месяца цены уже снизились, есть тенденции к их снижению", – сказал председатель правления Hanner.
"Причина тому - в Литве есть немало находчивых и творческих предпринимателей, они находят новые каналы в Турции, других странах, это только вопрос времени, когда потребность будет удовлетворена, – прибавил он.
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