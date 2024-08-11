2024.08.11 13:22

Предприниматель Палейчик построит в Вильнюсе еще один бизнес-центр

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Savanorių prospektas
Vilniaus Savanorių prospektas

Компания Spectator NT, которой косвенно управляет предприниматель Иван Палейчик, возвращается к своим планам построить в Вильнюсе, на проспекте Саванорю пятиэтажный бизнес-центр площадью 5500 кв. м, сообщает издание Verslo žinios.

Первый раз об этих планах компания заявляла в 2019 году.

Все акции Spectator NT принадлежат компании Spectator, акционером которой является Палейчик.

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