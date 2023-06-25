Предприниматель из Зарасая поделился секретом: вильнюсская зарплата и никаких поблажек к пьющим

Дайнис окончил экономику и вернулся в свой родной Зарасай. Его брат занимался тогда производством стеклопакетов в Вильнюсе, Дайнис решил открыть такой же бизнес в регионе. Работников и некоторый стартовый капитал он получил через Службу занятости.
Практически все работники, трудоустроенные в Granjumа через Службу занятости, работают в компании по сей день. Предприниматель сказал, что сохранить работников помогают конкурентные зарплаты.
"Я ориентируюсь не на средние зарплаты в Зарасае, а на среднюю зарплату по Литве. В Зарасае средняя зарплата "на бумаге" - 1200 евро, а в моей компании – до 2000", – сказал Дайнис.
Он не скрывает, что в регионе существует проблема пьянства, но компании с этим вызовом удается бороться: "Я всем сразу ясно дал понять - второго предупреждения не будет. За все время пришлось распрощаться только с одним работником".
В прошлом году доходы Granjumа составили почти 2,2 млн. евро, около 80% продукции компании экспортируют в Латвию.
"В Литве в этой сфере большая конкуренция, поэтому я решил работать с латвийским рынком, где у меня есть знакомства и связи. По этой причине в рекламу не пришлось инвестировать ни цента", – сказал Дайнис.
Стеклопакеты покупают латвийские строительные компании, производители окон, которые потом экспортируют свою продукцию, поэтому стекло Granjumа оказывается даже в Австралии.
Предприниматель не скрывает, что война в Украине и вызванный ею скачок цен на энергоресурсы был большим вызовом для компании, в пиковое время счета выросли в три раза. Однако у компании не было долгосрочных договоров, поэтому удалось включить рост расходов в стоимость продукции.
"Может, и были те, кто искал дешевле, но всем было понятно, откуда рост цен, все поняли в чем дело", – сказал Дайнис.
По его словам, нет особой разницы, где заниматься бизнесом, поскольку в крупных городах, может, зарплаты и больше, но цены на сырье и энергоресурсы такие же.
"Конечно, в крупных городах больше людей, больше выбор работников, но работать можно и здесь. Я думаю, регионы ожили бы, если бы здесь открылось больше крупных компаний, за которыми приехало бы больше людей. А ведь Зарасай - озерный край, он привлекателен для жизни", – заметил Дайнис, который является патриотом своего города.
"Я родом отсюда, здесь мои корни, я люблю Зарасай, поэтому хочу работать здесь. Если еду в Вильнюс, через полдня уже хочу назад, домой", – сказал глава Granjumа.