Предприниматель из Зарасая поделился секретом: вильнюсская зарплата и никаких поблажек к пьющим

"В Литве в этой сфере большая конкуренция, поэтому я решил работать с латвийским рынком, где у меня есть знакомства и связи. По этой причине в рекламу не пришлось инвестировать ни цента", – сказал Дайнис.

В прошлом году доходы Granjumа составили почти 2,2 млн. евро, около 80% продукции компании экспортируют в Латвию.

Он не скрывает, что в регионе существует проблема пьянства, но компании с этим вызовом удается бороться: "Я всем сразу ясно дал понять - второго предупреждения не будет. За все время пришлось распрощаться только с одним работником".

"Я ориентируюсь не на средние зарплаты в Зарасае, а на среднюю зарплату по Литве . В Зарасае средняя зарплата "на бумаге" - 1200 евро, а в моей компании – до 2000", – сказал Дайнис.

Практически все работники, трудоустроенные в Granjumа через Службу занятости, работают в компании по сей день. Предприниматель сказал, что сохранить работников помогают конкурентные зарплаты.

Дайнис окончил экономику и вернулся в свой родной Зарасай. Его брат занимался тогда производством стеклопакетов в Вильнюсе , Дайнис решил открыть такой же бизнес в регионе. Работников и некоторый стартовый капитал он получил через Службу занятости.

Стеклопакеты покупают латвийские строительные компании, производители окон, которые потом экспортируют свою продукцию, поэтому стекло Granjumа оказывается даже в Австралии.

Предприниматель не скрывает, что война в Украине и вызванный ею скачок цен на энергоресурсы был большим вызовом для компании, в пиковое время счета выросли в три раза. Однако у компании не было долгосрочных договоров, поэтому удалось включить рост расходов в стоимость продукции.

"Может, и были те, кто искал дешевле, но всем было понятно, откуда рост цен, все поняли в чем дело", – сказал Дайнис.

По его словам, нет особой разницы, где заниматься бизнесом, поскольку в крупных городах, может, зарплаты и больше, но цены на сырье и энергоресурсы такие же.