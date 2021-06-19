"До этой пандемии COVID-19 каждый второй мой клиент был немец или еще какой-нибудь иностранец. С начала сезона круизных судов, с мая, были группы немцев. По вторникам и четвергам по 2-3 группы приходили на дегустацию, это 50-60 немцев. А в этом сезоне первый иностранец, один немец, ко мне забрел в середине июня", – рассказал Донатас, который много лет продает копченую рыбу.

По его словам, поток немцев раньше не иссякал до середины сентября.

"В прошлом году все дегустации были отменены, в этом вроде бы планируются с июля по европейским зеленым паспортам. Пока не отзывают, видим свет в конце тоннеля", – сказал предприниматель.

"Пока в рабочие дни в Ниде спокойно, но радует активность в выходные – приезжает немало отдыхающих. Приезжайте после 6 июля и увидите настоящее лицо Ниды в летний сезон – здесь все занято, свободных мест нет. Я говорил с друзьями, которые сдают жилье, по их словам, с июля по 10 октября все занято. Они даже не дают объявления через Booking.com, все комнаты ушли", – рассказал Донатас.

Его поддержал о Артурас, занимающийся арендой жилья: "Несмотря на то, что в июле свободных мест уже нет не только на выходные, но и в рабочие дни, приезжают сюда отдыхающие и на один день – с утра до вечера. Многие хотят отведать местной копченой рыбы, поплавать на яхте, на судне, позагорать на чистом песочке. Для вильнюсцев и каунасцев стало традицией посещение Ниды хотя бы один раз за лето. Тем более сейчас, когда за границу уехать сложно".

Он сказал, что цены на жилье в Ниде начинаются от 100 евро в сутки. Но главное здесь - не цена, а бронирование жилья заранее. В июле уже не удастся найти ночлег, если вы спонтанно решили посетить Ниду.

Что касается цен на копченую рыбу, Донатас сказал: "Скумбрия и окуни по 5 евро, лещ – зависит от размера, это от 3 до 9 евро, сом – от 8 до 25 евро, за 1 кг угря – 55 евро, средний угорь стоит 30-35 евро".

Он прибавил, что сейчас коптит половину от того количества, что в прошлом году уходило за несколько десятков минут, а сейчас еще и остается. Он рассказал, что в прошлом году клиенты еще по два часа ждали, когда будет готова свежая партия. В июле в очереди стояли по 100-120 человек. Все любят свежекопченую рыбу, здесь ее можно есть за столиками, запивая напитками.

На вопрос, где он берет рыбу, Донатас ответил: "У нас есть судно, но мы сдаем его в аренду, самим некогда рыбачить. Летом я работаю с 5 утра до 2 ч. ночи. Мы покупаем рыбу у нидских рыбаков и у рыбаков с мыса Венте, кое-что привозим из Клайпеды. Скумбрия и окуни не местные, их привозим".

По словам местных торговцев, самая популярная рыба в Ниде – лещ, морской окунь и скумбрия.

"В этом году я предлагаю копченые креветки, время копчения - 20 минут, их можно есть как семечки", – сказал Донатас, один из владельцев заведения Tik pas Joną.

Бизнес в 1990 г. начал его дедушка Йонас, потом переняли его дети, сейчас этим занимается и Донатас.

"Было время, когда дедушка сам ловил рыбу, чистил и коптил. С этого все и началось, понемногу мы стали расширяться. Сейчас в пик продаем 250-300 кг рыбы в день", – рассказал предприниматель.