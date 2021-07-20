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Литовскому бизнесу не хватает работников, поэтому бизнес просит разрешить ему ввести больше работников из третьих стран. Этот вопрос Литовский совет бизнеса во вторник обсудил с премьер-министром Ингридой Шимоните.
Vidmantas Janulevičius
Vidmantas Janulevičius
© Organizacijos nuotr.

По словам члена совета, президента Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса, больше всего обсуждали вопрос миграции и нехватку работников.

"Больше всего дискуссий посвятили нехватке работников, у нас 54 000 вакансий при 112 000 безработных, 68 000 из которых - структурные, т.е. те, которые много лет не находят работу. Мы говорили об условиях оплаты побуждениях к переквалификации", – сказал предприниматель.

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"Окончательное решение принято не было, мы ищем баланс, конечно, премьеру сложно принять решение о ввозе работников из третьих стран, когда у нас такая безработица. Мы больше концентрировались на том, в чем кроется эта проблема, почему у нас так много людей долго не находит работу, конечно, есть и тень", – сказал он.

По словам Янулявичюса, речь шла о переквалификации безработных, если их специальности на тынке неактуальны. Он сказал, что с премьером будут совещаться по этим вопросам каждый квартал.

"Встретимся в сентябре, тогда мы подготовим предложения относительно мигрантов", - сказал бизнесмен.

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