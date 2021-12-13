По заявлению министерства, закон направлен на обеспечение интересов безопасности Литвы и общественности, которые нарушаются из-за гибридной агрессии, осуществляемой Беларусью.

В пояснительном письме к проекту закона акцентируется, что каждое государство ЕС в исключительном порядке ответственно за собственную национальную безопасность, поэтому обладает правом решать, что нужно сделать для ее обеспечения.

"Сделки, которые были заключены до введения санкций в Литве, незамедлительно должны быть расторгнуты в одностороннем порядке или по соглашению сторон, либо их выполнение должно быть остановлено на время действия санкций. Запрещается заключение сделок, реализация которых противоречила бы действующим в Литве санкциям", – говорится в письме.

Если закон будет принят, правительство установит продолжительность действия санкций, порядок их отмены, продления, а также исключения и действия, которые обязаны предпринимать или не могут предпринимать физические и юридические лица.

Как утверждает министерство, после принятия закона по причине ограничений бизнес возможно понесет убытки, поэтому предлагается установить переходный период для подготовки к этому.

В минувшую среду вступили в силу санкции США в отношении "Беларуськалия", но транзит удобрений этого производителя через Литву не остановился, поскольку белорусское предприятие еще в ноябре произвело авансовые платежи за железнодорожные перевозки.

Уже после вступления в силу санкций правительство Литвы заявило о стремлении расторгнуть договор литовской государственной ж/д компании ЛЖД с "Беларуськалием", хотя отмечает, что санкции США напрямую не применяются к транзиту удобрений в Литве.