Предлагается разрешить молодым семьям покупать жилье с господдержкой не только в регионах, но и по всей Литве

Если Сейм одобрит поправку к закону, у молодых семей появится возможность получить поддержку на покупку первого жилья на всей территории страны, а также будет отменена обязанность распорядителя регистра недвижимого имущества публиковать средние значения стоимости недвижимого имущества.

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Подготовивший проект Г. Палуцкас считает, что реализация предложенных положений сделает сектор развития недвижимости более прозрачным, поскольку в настоящее время бенефициарами этого закона являются только застройщики, работающие в нескольких регионах страны.

Действующий закон ограничивает право молодых семей на приобретение первого жилья с господдержкой в ​​регионах, где средняя стоимость недвижимости выше.

По словам Г. Палуцкаса, возможность использования этой поддержки в настоящее время ограничена в крупных городах Литвы (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис), курортных городах, но, согласно текущим расчетам, под ограничение также попадают средние города (например, Утена).

По мнению парламентария, действующий закон неоправданно ограничивает возможности двух третей литовской молодежи после создания семьи поселиться там, где они живут. Согласно данным Департамента статистики, как утверждает Г. Палуцкас, в 2022 году в городах Литвы проживали 296 тыс. человек, причисляемых к категории молодежи (14-29 лет), а в сельской местности – 161 тыс. человек.

Как отметил Г. Палуцкас, все молодые семьи, независимо от того, где они проживают, сталкиваются с такими проблемами, как высокие цены на недвижимость и трудности с накоплением первоначального взноса.

Он предлагает, чтобы поправки вступили в силу 1 января 2024 г.