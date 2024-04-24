Предлагается обязать сотрудников обслуживать клиентов на литовском языке

От имени группы парламентариев депутат Сейма консерватор Даля Асанавичюте зарегистрировала предусматривающие это поправки к Закону о государственном языке.
В случае одобрения Сейма юридические и физические лица, продающие товары и предоставляющие услуги в Литве, будут обязаны обеспечивать обслуживание клиентов на литовском языке в соответствии с установленными правительством категориями владения языком.
"Вместе с коллегами мы вносим проект, чтобы сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, владели литовским языком в соответствии с предусмотренным уровнем языка. Мы должны обеспечить, чтобы жители Литвы получали услуги на государственном языке хотя бы на базовом его уровне. Я говорю, например, о водителях, продавцах и т. д. Есть ряд сфер, где сотрудники не имеют прямого контакта с клиентами, к которым, по моему мнению, не следует применять требование о знании литовского языка", - сказала Elta Д. Асанавичюте.
Предлагается, чтобы поправки к Закону о государственном языке вступили в силу с 1 апреля 2025 года.
В пояснительной записке к документу обращено внимание на то, что все больше жителей Литвы сталкиваются с иностранными языками, особенно русским, при попытке получить услуги или товары. В ней говорится, что 40 проц. жителей Литвы вынуждены сталкиваться с обслуживанием на языке, которого они не понимают.
Вместе с Д. Асанавичюте поправки к закону вносят депутаты, представляющие правящие и оппозиционные фракции: Юргис Разма, Андрюс Вишняускас, Робертас Шаркницкас, Лигита Гирскене, Андрюс Багдонас, Томас Бичюнас, Иева Качинскайте-Урбонене, Эугениюс Сабутис и другие.
Парламентарий либерал Андрюс Багдонас зарегистрировал поправки к Закону о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), предлагая стимулировать иностранцев, проживающих в Литве, учить литовский язык.
Парламентарий предлагает с 15 про. до 10 проц. снизить ставку НДФЛ для иностранцев, сдавших экзамен по литовскому языку. Эта налоговая льгота будет применяться в течение первого года с даты сдачи экзамена.
Предлагается, чтобы новые положения вступили в силу с 1 января 2025 г.
Правительство на год продлило срок, в течение которого украинские беженцы, желающие устроиться на работу, должны выучить государственный литовский язык.
Согласно решению Кабмина, к иностранцам, которым предоставлена временная защита, пока не будет применяться критерий владения государственным языком. Временная защита продлена на один год – до 4 марта 2025 года.