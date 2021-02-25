Правоохрана подозревает, что Vaisingumo klinika могла скрыть примерно миллион евро доходов

"Есть подозрения, что в лечебном учреждении скрывались доходы: не поставленная на бухгалтерский учет сумма, по предварительным данным, может составлять около миллиона евро", - сказала на пресс-конференции в четверг главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даля Поцене.

"Это закрытое акционерное общество Vaisingumo klinika", – сказала она.

По словам прокурора, было проведено около пятидесяти обысков, задержано девять человек, подозрения предъявлены 12 лицам.

Досудебное расследование ведется в связи с предположительно совершенными руководством предприятия и другими лицами преступными деяниями, связанными с обманным ведением финансового учета предприятия.

Как сообщила полиция, в рамках досудебного расследования были проведены обыски в помещениях предприятия в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, по месту жительства задержанных лиц, в их транспортных средствах.

В ходе обысков было найдено около 500 тыс. евро наличными, различные бухгалтерские документы, компьютерные файлы и др.

Как сообщает полиция, собранные данные позволяют подозревать, что, желая избежать уплаты налогов и действуя в соответствии с составленным заранее планом преступной деятельности, руководители этого предприятия указали ответственным работникам не включать в бухгалтерский учет часть полученных от клиентов доходов.

Также есть подозрения, что позже эти заведомо ложные данные о доходах, прибыли или имуществе вписывались в декларации Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

Предположительно причиненный государству ущерб будет установлен на более позднем этапе.

Досудебное расследование возглавляет и организует Отдел расследований организованной преступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры, его проводят сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Криминальной полиции совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений полиции Каунасского уезда, ГНИ и Службы расследования финансовых преступлений.