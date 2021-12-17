aA
Правление дирекции Клайпедского морского порта постановило не предлагать освободить от должности главу дирекции Альгиса Латакаса.
Algis Latakas
Algis Latakas
© BNS

Правление в пятницу постановило не рекомендовать министру транспорта Марюсу Скуодису уволить руководителя порта, однако предложит министру продолжить рассмотрение всего собранного материала.

"Правление не предлагает уволить руководителя, так как, по нашему мнению, нужно продолжать работу", - сказал на пресс-конференции в пятницу председатель правления дирекции Нериюс Удренас.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: нельзя исключить, что транзит белорусских грузов переймет Латвия  (37)
Министр: глава ЛЖД должен покинуть свой пост в начале января  (9)

По словам Удренаса, единственная претензия к главе порта заключается в том, что, зная о продолжении транзита удобрений оказавшегося под санкциями "Беларуськалия" после 8 декабря, он не информировал об этом правление.

"Этот эпизод говорит нам об отсутствии настоящего искреннего сотрудничества, нехватке коммуникации (...), однако нарушили ли предприятие и руководитель санкции США и ЕС - нет", - подчеркнул глава правления.

Неделю назад министр заявил, что из-за продолжающегося транзита белорусских удобрений с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта сможет продолжать работу.

Дирекция порта - государственное предприятие, ее генерального директора назначает и освобождает от должности министр транспорта и коммуникаций.

Победивший на конкурсе Латакас возглавляет порт с июня 2020 года, его назначил на пост тогдашний министр транспорта Ярослав Наркевич.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Клайпедского порта: никаких нарушений мы не допустили (14)

После того, как министр транспорта Литвы Марюс Скуодис...

Министр транспорта сомневается, что главы ЛЖД и Клайпедского порта могут продолжать работу (20)

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис выразил...

TOP новостей

Цена на жилье для жителей Литвы не главное: какие квартиры в скором времени не понадобятся? (19)

В ноябре этого года цены на новые и старые квартиры в...

Gediminas Šimkus

Глава ЦБ Литвы не исключает 10% инфляцию: это точно не радует (18)

"Мы можем достигнуть двузначного числа, но не в этом...

В этом году в Литве прогнозируют зимнее Рождество (2)

Похоже, в Литву вернется зима, и это произойдет 21-22...

Президент Литвы: ЕС готов принять ограничительные меры против действий РФ в Украине (77)

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что...

Аналитик: риски и проблемы для Беларуси создают сами белорусские власти (25)

"Не санкции являются первопричиной проблем и рисков для...