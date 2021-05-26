Правительству предложено запретить авиакомпаниям Беларуси полеты в воздушном пространстве Литвы

Если правительство одобрит это предложение, то запрет вступит в силу с 27 мая.

Самолеты компании "БелАвиа" уже не впускают в свое воздушное пространство Латвия, Украина, Швеция, Соединенное Королевство, Франция и Чехия.

Эти решения были приняты после того, в воскресенье в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, позже эта информация не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24.

Запад осудил такое поведение минского режима, а также прибег к ограничениям на полеты самолетов над Беларусью. Литва одной из первых запретила со вторника прибывать в аэропорты страны и отбывать из них самолетам, которые следуют через воздушное пространство Беларуси.