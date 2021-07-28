В среду правительство рассмотрит предложение, согласно которому лица, прибывающие в Литву по упрощённому порядку выдачи виз и стремящиеся получить разрешение на проживание в стране, могли бы ввезти свою собственность, не уплачивая таможенные пошлины и НДС на импорт.
В данный момент налоги могут не платить лишь иностранцы, у которых есть вид на жительство в Литве, либо представляющие одноразовую гарантию банка или страховой компании, которую часто очень сложно получить гражданам Беларуси.
С одобрения правительства, им не придется предоставлять гарантию.
Министерство на своем сайте будет публиковать список юридических лиц, с которыми заключены договоры об инвестициях. Подписанный с ними трудовой договор иностранцы смогут представить таможне.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Через месяц после отмены карантина в Литве установили новые критерии введения ограничений (19)
Правительство Литвы уже планирует вернуть некоторые...
Жители Алитуса напуганы - среди нелегалов распространяется чесотка (35)
Врачам Алитусской больницы удалось спасти жизнь двоим...
Действия "Содры" шокировали мужчину: на счетах неожиданно "заморозили" сотни евро (7)
26 июля Фонд социального страхования (" Содра ") разослал...
Рекорд: за сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 171 нелегальный мигрант (30)
По предварительным данным, за минувшие сутки...
Никаких гарантий для желающих отдохнуть за границей не остается
Жители Литвы все еще бронируют поездки на осень,...