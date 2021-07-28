aA
Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает облегчить переселение в Литву работников из третьих стран, прежде всего, белорусских.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В среду правительство рассмотрит предложение, согласно которому лица, прибывающие в Литву по упрощённому порядку выдачи виз и стремящиеся получить разрешение на проживание в стране, могли бы ввезти свою собственность, не уплачивая таможенные пошлины и НДС на импорт.

В данный момент налоги могут не платить лишь иностранцы, у которых есть вид на жительство в Литве, либо представляющие одноразовую гарантию банка или страховой компании, которую часто очень сложно получить гражданам Беларуси.

Статьи по теме:
Где будут жить приезжающие в Литву белорусы: появляются объекты нового типа  (98)

С одобрения правительства, им не придется предоставлять гарантию.

Министерство на своем сайте будет публиковать список юридических лиц, с которыми заключены договоры об инвестициях. Подписанный с ними трудовой договор иностранцы смогут представить таможне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Через месяц после отмены карантина в Литве установили новые критерии введения ограничений (19)

Правительство Литвы уже планирует вернуть некоторые...

Жители Алитуса напуганы - среди нелегалов распространяется чесотка (35)

Врачам Алитусской больницы удалось спасти жизнь двоим...

Действия "Содры" шокировали мужчину: на счетах неожиданно "заморозили" сотни евро (7)

26 июля Фонд социального страхования (" Содра ") разослал...

Рекорд: за сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 171 нелегальный мигрант (30)

По предварительным данным, за минувшие сутки...

Никаких гарантий для желающих отдохнуть за границей не остается

Жители Литвы все еще бронируют поездки на осень,...