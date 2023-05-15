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На состоявшемся в понедельник аукционе государственных ценных бумаг Литвы средняя процентная ставка составила 3,941 проц.
Через фондовую биржу было сообщено о взятом займе в размере 45 млн евро на 4 года и почти 2 месяца.
Намеченный срок погашения ценных бумаг – 13 июля 2027 г.
Общий объем конкурсных и внеконкурсных поручений в понедельник был эквивалентен 80,2 млн. евро.
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