Через фондовую биржу было сообщено о взятом займе в размере 45 млн евро на 4 года и почти 2 месяца.

Намеченный срок погашения ценных бумаг – 13 июля 2027 г.

Общий объем конкурсных и внеконкурсных поручений в понедельник был эквивалентен 80,2 млн. евро.