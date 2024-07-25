Правительство утвердило порядок выплаты компенсаций в случае ухода независимых поставщиков электроэнергии

Этот подготовленный Минэнерго проект, который предусматривает компенсацию убытков, понесенных бытовыми потребителями из-за действий независимых поставщиков, был принят Кабмином в среду. Это постановление будет передано в Сейм.
По данным министерства, каждый из трех крупнейших независимых поставщиков имеет договоры с более чем 100 000 бытовых потребителей.
Таким образом, возможно, придется выплатить компенсации из-за разных действий независимых поставщиков – не только в случае расторжения договор, но и из-за действий поставщиков, в целом ушедших с рынка.
Примером тому является бывший второй по величине независимый поставщик Perlas Energija, который заявил, что из-за резкого роста оптовых цен на электроэнергию он больше не сможет выполнять свои обязательства перед клиентами, выбравшими планы с фиксированными ценами.
После ухода Perlas Energija с рынка жители заплатили поставщику сумму, превышающую фактически потребленную электроэнергию. Поэтому министерство предлагает в первую очередь компенсировать таким бытовые потребителям фактические убытки из-за переплаты.
Правительство утвердило процедуры, согласно которым жители смогут подавать заявки на компенсацию в Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).
„По мнению Минэнерго, для обеспечения интересов потребителей и определения суммы понесенного ущерба должны быть произведены расчеты, отвечающие критериям экономности, разумности и справедливости“, - говорится в записке к документу.
ГСРЭ должен рассматривать поступившие запросы на основе уже предоставленных независимыми поставщиками данных – среднемесячной конечной цены на электроэнергию для бытовых потребителей, среднего потребления электроэнергии в месяц, количества заключенных договоров с бытовыми потребителями.
На данный момент в Литве более 1,2 млн бытовых потребителей выбрали независимое электроснабжение, а в ходе третьего этапа либерализации рынка к 2026 году это должны будут сделать почти 500 тыс. Электроэнергию жителям поставляют четыре независимых поставщика.