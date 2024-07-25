Правительство утвердило порядок выплаты компенсаций в случае ухода независимых поставщиков электроэнергии

Этот подготовленный Минэнерго проект, который предусматривает компенсацию убытков, понесенных бытовыми потребителями из-за действий независимых поставщиков, был принят Кабмином в среду. Это постановление будет передано в Сейм.

По данным министерства, каждый из трех крупнейших независимых поставщиков имеет договоры с более чем 100 000 бытовых потребителей.

Таким образом, возможно, придется выплатить компенсации из-за разных действий независимых поставщиков – не только в случае расторжения договор, но и из-за действий поставщиков, в целом ушедших с рынка.