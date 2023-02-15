По данным Министерства энергетики, с учетом положений Закона об энергетике, в постановлении предусматривается, что поставщикам электроэнергии могут быть возмещены только затраты на покупку электроэнергии. Следовательно, независимые поставщики отныне будут ежемесячно указывать администратору компенсационных фондов – " Оператору энергораспределения " – фактические затраты на покупку электроэнергии.
Компенсирование государством только затрат на покупку электроэнергии за весь период выплаты компенсаций жителям обеспечит надлежащее использование средств государственного бюджета.
В постановлении правительства также предусмотрены условия для усиления превентивного контроля регулятора над использованием компенсаций тарифа на электроэнергию.
В настоящее время фиксированные цены на электроэнергию, предлагаемые поставщиками жителям, не зависят от текущих цен на бирже, так как поставщики покупают электроэнергию по предварительным долгосрочным сделкам. В первом полугодии этого года государство компенсирует жителям до 28,5 центов за кВтч электроэнергии, а некомпенсируемый предел составляет 28 центов.
В госбюджете текущего года на субсидии на газ и электроэнергию выделено 812 млн евро. Однако прогнозируется, что столько средств не понадобится.
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