Правительство разрешило выделить 30 млн евро на субсидии для наиболее пострадавших от энергокризиса секторов

"Мы хотим помочь компаниям, которые в своей деятельности используют много газа и электроэнергии. Нам важно, чтобы эти компании успешно продолжали деятельность, и чтобы люди не теряли работу. Наша цель состоит в том, чтобы после согласования мер с Европейской комиссией поддержка достигла бизнеса как можно скорее", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

На этот инструмент выделено 30 млн. бюджетных средств, а наиболее пострадавшие секторы предусмотрены в соответствии с приложением к так называемому "военному коммюнике", подготовленному Еврокомиссией. А. Армонайте отмечает, что министерство обратилось в Еврокомиссию относительно секторов, которые чувствуют себя пострадавшими, но не включены в список.

"Нам удалось его расширить (приложение к "военному коммюнике" – ЭЛЬТА), чтобы не произошло так, что одни компании аналогичного сектора получают, а другие – нет. В той мере, в какой нам это удалось, мы это сделали", - сказала А. Армонайте на заседании правительства.

В проекте, подготовленном Министерством экономики и инноваций, предлагается установить условия и требования, удовлетворяющие которые компании могут претендовать на получение субсидии для покрытия возросших затрат на энергоресурсы.

Размер предлагаемой субсидии составляет 30 проц. от декларируемого компанией подоходного налога с населения и 30 проц. от декларируемого налога на прибыль. Максимальная сумма, выделяемая одному заявителю, может составить 500 тыс. евро, минимальная – 5 тыс. евро.

Среди названных министерством секторов – деревообрабатывающая, бумажная, химическая, нефтяная, текстильная.

"Компании сталкиваются с экономическим кризисом, вызванным войной в Украине, повышением цен на газ и электроэнергию. В особо сложном положении находятся компании, использующие в своей деятельности много энергоресурсов. Такие энергоемкие компании, которым будет сложно оплачивать счета за электроэнергию и газ, вскоре могут начать прекращать свою деятельность", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Правительство запланировало пакет помощи бизнесу в размере 2,5 млрд. евро, в котором также предусматривается компенсация части стоимости электроэнергии, отсрочка налогов для энергоемких компаний, поддержка в создании солнечных парков.