Правительство разрешило возобновить работу, но кинотеатры не откроют свои двери еще несколько недель

Правительство разрешило возобновить работу кинотеатров и киноклубов с 19 апреля и в то же время заявило, что разрешена заполненность не более 30 процентов мест в кинотеатре с максимальной вместимостью в 150 зрителей.

"Мы бы с радостью приняли, но не можем поехать на склад, и как свеклу и укроп купить фильмы. Хорошая новость заключается в том, что нас наконец-то услышали и мы можем начать работать, а для подготовки, создания программы, чтобы вернуть нас к работе, потребуется еще пара недель. Существует целая сеть, занимающаяся лицензированием фильмов и кинематографическими операциями. Через несколько недель здесь будет фантастическая скорость", - говорит Гинтарас Плитникас, глава литовской компании Forum Cinemas.

Раймундас Билинскас, менеджер по маркетингу "Мультикино", говорит об открытии в конце апреля - начале мая.

"С понедельника работать точно не начем. Когда мы говорили об открытии с Министерством здравоохранения, то сказали, что даже если хоть завтра разрешили бы нам работать, мы бы все равно начали через две-три недели. Потому что кинотеатры не похожи на обычные магазины. Еще нужно подготовить, составить репертуар, согласовать с дистрибьюторами. Это очень долгий процесс, и в течение нескольких дней или выходных это не происходит", - говорит Р. Билинскас.

Считают, окупится ли это

Представители обоих кинотеатров отметили, что в пятницу днем ​​официальной информации об условиях послаблений для бизнеса еще не было - официальное постановление правительства или иной правовой акт еще не внесен в правовую систему.

Они опасались, не будет ли еще больше ограничений, кроме уже установленных 30% сидячих мест.

Представитель "Мультикино" пояснил, что только после получения точных условий кинотеатры смогут оценить, как они смогут работать.

"Мы можем продавать, но опять же, каковы будут условия с арендодателями - захотят ли они получить полную сумму за аренду, когда мы откроемся? Много обсуждений и много вопросов, на которые мы пока не можем ответить. (…) Мы должны оценить все, действительно ли мы сможем работать в таких условиях", - говорит Р. Билинскас.

Он поясняет, что до сих пор кинотеатры не получали поддержки для покрытия расходов на аренду.

"Все как и было. До нового года у нас были какие-то субсидии на аренду помещения, а сейчас их нет. Мы в карантине уже 5 месяцев с небольшим, почти 6 месяцев. Без субсидий для сотрудников мы больше не получали поддержки. То возмещение НДФЛ, в общем-то, не очень принимается за поддержку", - вздохнул Р. Билинскас.

Чуть более оптимистичный руководитель кинотеатров Forum cinemas.

"Мы ценим ситуацию - нам нужно с чего-то начинать. Давайте начнем. Мы полностью готовы к любым ограничениям. Вопросы рентабельности, вопросы экономики - другое дело. Но в принципе то, что мы можем начать работу, это для нас, говоря человеческим языком, весна", - говорит Г. Плитникас.

Не хватает ясности

Однако глава Forum Cinemas также признал, что деятельности мешает неопределенность.

"Возможно, нам понравился первоначальный план, к которому мы адаптировали наше видение - так называемый принцип светофора, когда зеленый, желтый или красный и ты знаешь, как себя вести и какие ограничения ждут. То, что сейчас принято, еще не опубликовано официально", - говорит Г. Плитникас.

Он отметил, что бизнес уже год живет в ожидании.

"Этот год называется ожиданием, когда вы чего-то ждете, ждете каждую неделю. Хотелось бы, чтобы это ожидание превратилось в ясность, а жизнь вернулась. Здесь такое философское погружение. Хочется, чтобы решения тех, кто их принимает, были как можно более четкими, точными и рассчитанными на будущее. Таким было бы желание и пожелание", - делится Г. Плитникас.

Первоначальный проект постановления правительства предусматривал максимальное количество зрителей - 50 человек, но во время встречи министр здравоохранения Арунас Дулькис предложил альтернативу - разрешить посещение кинотеатра, театра и т.п. мероприятий для большего количества людей - 150 зрителей. Наконец, правительство утвердило более высокий порог. Кинотеатры должны будут продавать билеты и регистрировать зрителей электронным способом.

Зрители старше 6 лет должны будут находиться в кинотеатре в масках. Продажа еды и напитков и оказание других услуг в кинотеатрах и киноклубах запрещены.