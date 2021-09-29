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Находящиеся у власти политики стремятся еще больше ужесточить возможности участия в энергетических проектах литовских и иностранных предприятий, связанных с Белорусской АЭС (БелАЭС). Поэтому правительство одобрило порядок, согласно которому предприятия должны сообщать правительственной комиссии не только о планируемых сделках, но и о существенных изменениях в уже подписанных договорах.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

Комиссии, которая проверят сделки стратегических предприятий, нужно будет сообщать о сделках любой стоимости, если у предприятия есть информация, что стороны договора прямо или через посредников участвуют в проекте БелАЭС.

Это заключение правительства будет представлено Сейму.

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В Сейме уже начато обсуждение поправок к двум законам, которые предусматривают ужесточение правил, - Закон о защите важных объектов для обеспечения национальной безопасности и Закон о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, создаваемых небезопасными ядерными электростанциями третьих стран.

Сейчас предприятия должны обращаться в комиссию, если стоимость будущей сделки превышает 10% от их доходов.

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