Правительство одобрило продление нулевого НДС на центральное отопление еще на два года

"Большинство решений, связанных с управлением шоком цен на энергоносители, будут вместе с бюджетом на 2023 год (…), но есть решения, которые не могут ждать следующего года, и это связано с приближением отопительного сезона", - на заседании сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

По словам составителей этих поправок к Закону о налоге на добавленную стоимость, поскольку цены на энергосырье на мировых рынках продолжают расти, планируется частично снизить финансовую нагрузку на жителей за отопление и горячую воду в отопительные сезоны 2022-2023 и 2023-2024 гг.

Льготу планируется покрывать за счет бюджетных средств – по расчетам Министерства финансов, в предстоящем отопительном сезоне бюджет из-за этого потеряет около 54 млн. евро, в следующем – около 57 млн. евро, если цены на энергоносители останутся такими же, как в первом полугодии 2023 г.

Сейму предлагается рассмотреть поправки в срочном порядке, чтобы они могли вступить в силу с начала отопительного сезона этого года.