Правительство одобрило предложение Минфина ускорить инвестирование 346 млн евро выделенных Литве средств

В предложении Минфина дополнительные инвестиции направлены на две программы. Первая из них –Министерства экономики и инноваций, на которую выделено 72 млн евро, что поможет привлечь в районные муниципалитеты местных и иностранных инвесторов. Вторая – Министерства внутренних дел – инвестирование почти 13 млн евро в вовлечение жителей в решение местных проблем.
В сфере цифровизации особое внимание уделено разработке новых и существующих цифровых услуг. Дополнительные инвестиции в размере почти 173 млн евро будут направлены на создание технологических решений: модернизацию услуг, улучшение государственных цифровых услуг, развитие искусственного интеллекта и инновационных технологий и т. д.
В сфере зеленой экономики 80 млн евро будет выделено на инвестиционные проекты, ориентированные на возобновляемые источники энергии, отказываясь от использования ископаемого топлива.
На усиление оборонных потребностей выделяется 8 млн евро, которые предназначены для развития инфраструктуры предупреждения и информирования населения.
В постановлении Минфина, утвержденном Правительством, Минэкономики и инноваций дополнительно выделит на программы и проекты более 263 млн евро, Минэнерго – 45 млн евро, Минприроды – более 16 млн евро, а Министерство внутренних дел – почти 21 млн евро.