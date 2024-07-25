2024.07.25 07:51

Правительство одобрило предложение Минфина ускорить инвестирование 346 млн евро выделенных Литве средств

 
ELTA
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Nuotraukos - 37
Nuotraukos - 37
ФОТО: ElenaR | Shutterstock

В среду Правительство одобрило предложение Министерства финансов ускорить инвестирование выделенных Литве 346 млн евро средств Европейского союза (ЕС), направив большую часть из них на проекты инновационной и зеленой энергетики. По решению Правительства также перераспределены средства программы инвестиций из фондов ЕС на 2021-2027 гг. и плана „Литва нового поколения“.

В предложении Минфина дополнительные инвестиции направлены на две программы. Первая из них –Министерства экономики и инноваций, на которую выделено 72 млн евро, что поможет привлечь в районные муниципалитеты местных и иностранных инвесторов. Вторая – Министерства внутренних дел – инвестирование почти 13 млн евро в вовлечение жителей в решение местных проблем.

В сфере цифровизации особое внимание уделено разработке новых и существующих цифровых услуг. Дополнительные инвестиции в размере почти 173 млн евро будут направлены на создание технологических решений: модернизацию услуг, улучшение государственных цифровых услуг, развитие искусственного интеллекта и инновационных технологий и т. д.

В сфере зеленой экономики 80 млн евро будет выделено на инвестиционные проекты, ориентированные на возобновляемые источники энергии, отказываясь от использования ископаемого топлива.

На усиление оборонных потребностей выделяется 8 млн евро, которые предназначены для развития инфраструктуры предупреждения и информирования населения.

В постановлении Минфина, утвержденном Правительством, Минэкономики и инноваций дополнительно выделит на программы и проекты более 263 млн евро, Минэнерго – 45 млн евро, Минприроды – более 16 млн евро, а Министерство внутренних дел – почти 21 млн евро.

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