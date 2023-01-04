Его планируется внедрить на всей территории Литвы к 1 июля 2024 года.

По ранее опубликованным оценкам, инвестиции в проект составят около 38 млн евро, из которых 34,8 млн евро Министерство финансов предоставит в кредит Литовской дирекции автомобильных дорог в соответствии с договором, подписанным в сентябре 2021 года, а остальные деньги будут взяты из средств дорожных сборов.

В настоящее время с использованием системы начисления виньетки (основанной на времени проезда) с коммерческого транспорта - автобусов, грузовых и специальных средств дорожного транспорта - собирается около 50 млн евро в год. После внедрения толлинговой системы планируется собирать более 110 млн евро.

Европейская система дорожных сборов будет соответствовать принципам Европейского союза "платит пользователь" и "платит загрязнитель" и будет более справедливой по отношению к участникам дорожного движения.