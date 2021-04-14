Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в среду правительство только обсуждает возможные послабления, потом юристы подберут корректные формулировки и решение будет принято 15 апреля.

"Часть откроется с понедельника, другая часть - с 3 мая, но сначала торговые центры не будут работать по выходным", – сказала премьер.

Карантин в Литве планируют продлить до 31 мая.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что откроют многие сферы: рестораны и другие заведения общепита, магазины, спортклубы, культурные учреждения, спортивные и другие мероприятия.

Правительство говорит об открытии бизнеса. В соответствии с планами, магазины в торговых центрах откроются в понедельник, перед следующими выходными откроют уличные кафе. На следующей неделе откроются спортклубы, а торговые точки на рынках - с 3 мая.

По данным главы Минздрава Арунаса Дулькиса, позже разрешат работы рыночных торговцев и других мест торговли. Каждое послабление будет сопровождаться правилами работы.

По словам Дулькиса, в выходные будут работать только продовольственные магазины, ветеринарные магазины, магазины оптики, аптеки, цветочные магазины.

По словам министра, рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут работать с 7 до 21 ч., за одним столиком смогут сидеть только два человека или члены одной семьи.

"Разрешат работу кинотеатров, только будет ограничено количество посетителей", – заметил он. По словам Дулькиса, планируют разрешить проведение мероприятий в помещениях и на открытом пространстве с участием не меньше 50 человек. Но пока никакие даты не названы.

"Чтобы люди вели более активный образ жизни, планируется открыть спортклубы, разрешить групповые тренировки", – заметил министр.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что торговля будет открыта поэтапно, чтобы дать время на подготовку и тестирование работников.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что дальнейшие послабления будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Очевидно, что некоторые послабления уже назрели и их предлагают. Будут установлены требования безопасности. Дальнейшее открытие будет зависеть от эпидемиологической ситуации, от возможностей, которые предоставит "паспорт возможностей", – сказала премьер.