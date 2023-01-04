Правительство Литвы выделило 557 млн евро на компенсации за электричество и газ

До 174 млн евро выделено на компенсации за электроэнергию предприятиям - им выплачиваются субсидии с января по конец марта, а еще до 382,8 млн евро - для компенсаций за электроэнергию и газ для бытовых потребителей с января до конца июня.
Согласно утвержденному правительством порядку, в первом полугодии государство платит жителям до 28,5 цента за кВтч электроэнергии, а лимит, ниже которого компенсация не выплачивается, составляет 28 центов. В то же время компенсация за газ составляет 99 центов за кубический метр.
В Министерстве энергетики заявили, что на компенсации в первом полугодии в зависимости от потребления может потребоваться около 530 млн евро: за электроэнергию - свыше 330 млн евро, за газ - почти 198 млн евро.
В бюджете на 2023 год на 12 месяцев для жителей за газ и электроэнергию выделено 812 млн евро компенсаций. Однако министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что на самом деле потребуется меньше - около 714 млн евро. Еще более 220 млн евро предназначены для компенсаций за электроэнергию для бизнеса.
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