aA
В среду правительство Литвы приняло решение о выделении Министерству финансов до 556,8 млн евро из привлеченных от имени государства средств на компенсации за электроэнергию и природный газ.
Правительство Литвы выделило 557 млн евро на компенсации за электричество и газ
© AFP / Scanpix

До 174 млн евро выделено на компенсации за электроэнергию предприятиям - им выплачиваются субсидии с января по конец марта, а еще до 382,8 млн евро - для компенсаций за электроэнергию и газ для бытовых потребителей с января до конца июня.

Согласно утвержденному правительством порядку, в первом полугодии государство платит жителям до 28,5 цента за кВтч электроэнергии, а лимит, ниже которого компенсация не выплачивается, составляет 28 центов. В то же время компенсация за газ составляет 99 центов за кубический метр.

Статьи по теме:
Минфин Литвы: внимание бюджета 2023 года - смягчение цен на энергетику и повышение доходов жителей
В следующем полугодии цена общественных поставок электроэнергии может измениться

В Министерстве энергетики заявили, что на компенсации в первом полугодии в зависимости от потребления может потребоваться около 530 млн евро: за электроэнергию - свыше 330 млн евро, за газ - почти 198 млн евро.

В бюджете на 2023 год на 12 месяцев для жителей за газ и электроэнергию выделено 812 млн евро компенсаций. Однако министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что на самом деле потребуется меньше - около 714 млн евро. Еще более 220 млн евро предназначены для компенсаций за электроэнергию для бизнеса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Что изменится в 2023 году — коротко: рост доходов, расходов и отчислений в пенсионные фонды

Правовые акты, вступившие в силу с 1 января, коснутся...

TOP новостей

Профессор: появится не только новая мутация COVID-19, но и новый вирус

"Надо руководствоваться здравым умом: не игнорировать...

Antanas Smetona Dainius Žalimas Algimantas Kasparavičius

Идея установки памятника президенту Сметоне вызвала бурные дискуссии

В Литве идут публичные споры о том, объявлять ли этот...

Каждый час – по автобусу в Беларусь: не все литовские компании считают такие поездки рискованными

Каждый день из Литвы в Беларусь и назад ездят десятки...

Эфир Delfi: на редакторской кухне о том, что нас ждет в 2023 году?

Что нас ждет в сферах безопасности, геополитики и...

В Кедайняйской больнице – случай агрессии в отношении медработника

На Новый год в Кедайняйской больнице был зафиксирован...