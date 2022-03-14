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В Литве значительно выросли цены на горючее, поэтому правительство обсуждает средства снижения цен, но свои решения не комментирует. По предварительным данным, предусмотренные меры снизят цену литра бензина на 13 центов, а дизельного топлива – на 5 центов.
Правительство Литвы решает вопрос снижения цен на горючее
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"Мы оцениваем возможные средства. Если будем говорить о снижении акциза до минимального и снижения НДС, то тогда бензин подешевеет на 13 центов, а дизельное топливо - на 5 центов. (...) Это бюджету обойдется в 127 млн. евро", – сказал вице-министр финансов Гедиминас Норкунас.

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На заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам он сказал, что конечная цена зависит не только от акцизов и НДС, но и от цены на сырье, а также от других составляющих. О акцентировал, что пока нет решений ЕК, решения отдельной страны могут означать санкции со стороны ЕС.

"Но мы обсудим меры", – сказал Норкунас.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас отметил, что две последние недели на нефтяном рынке переменчивые, но еще до войны в Украине цены на нефть быстро росли.

"На прошлой неделе был огромный скачок - 130-140 долларов за баррель, сейчас наступило некоторое спокойствие – 110 долларов за баррель нефти Brent. По разным прогнозам, цена может составить и 150 и 200, но основной вывод - надо быть готовыми к сильному колебанию цен", – сказал он.

Повилаускас обратил внимание на рост цен на дизельное топливо. Он не считает, что это долгосрочное явление.

На части АЗС в Литве бензин 95 марки стоит 1,6-1,9 евро за литр, а дизельное топливо местами стоит дороже 2 евро.

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