Правительство Литвы планирует запретить российским судам заход в Клайпедcкий порт

По их данным, решение правительство должно принять в ближайшее время.

Оно должно быть принято в качестве реакции на начатую Россией войну в Украине и с тем, чтобы обеспечить безопасность Литвы.

Запрет на заход в Клайпедский морской порт и пользование его услугами, инфраструктурой будет применяться в отношении судов, которые ходят под российским флагом, или иным образом связаны с этой страной, гражданами этой страны и компаниями.

По данным Клайпедского порта, в среду утром в нем находились два судна с российским флагом.

В пояснительном письме руководству Клайпедского порта и связанным с ним организациям, которым располагает BNS, говорится, что их настоятельно призывают ответственно оценивать возможные риски и расторгнуть все связи с пользующимися портом российскими операторами судоходного бизнеса и экспедиторами.

"Мы призываем ваши компании и организации не выдавать разрешения на прибытие в Клайпедский морской порт и на пользование портовыми услугами и инфраструктурой судам, которые зарегистрированы, принадлежат, контролируются, арендуются или эксплуатируются любыми лицами или компаниями, связанными с Россией", – говорится в документе.

"С учетом агрессии Владимира Путина и войны в Украине мы призываем выразить четкую позицию о том, что эти суда НЕ ЖДУТ в Клайпедском порту", – подчеркивается в нем.

По данным Клайпедского порта, в среду утром в нем находились два судна с российским флагом.