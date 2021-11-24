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Правительство Литвы одобрило предложение отказаться от налога на регистрацию автомобилей и оставить только налог на выхлопы, который будет уплачиваться ежегодно. Окончательное решение примет Сейм.
Правительство Литвы одобрило введение ежегодного налога на автомобили
© DELFI / Domantas Pipas

Новый налог будет взиматься с 2023 года и в полном объеме начнет действовать в 2025 году. Намечается, что поступления от него ежегодно составят около 170 млн евро.

"Транспортные выхлопы увеличиваются и нам следует принять меры, чтобы транспорт сокращал выбросы, параллельно мы должны создавать альтернативу", – сказал на заседании правительства министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

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Министерство окружающей среды на прошлой неделе сообщило, что каждый второй водитель (54%) будет платить налог на выхлопы в размере не более 100 евро. Средний налог составит 138 евро (с учетом льготы, которая будет действовать в 2023-2024 годах).

Налог должен вступить в силу 1 января 2023 года, однако все владельцы автомобилей, которые облагаются налогом, до конца 2024 года будут платить льготный тариф налога в размере 50%.

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