Правительство Литвы одобрило упрощенное трудоустройство работников из третьих стран

Министерства Внутренних дел и Социальной защиты и труда предлагают упростить трудоустройство граждан третьих стран, особенно высококвалифицированных специалистов, миграционные процедуры, уменьшить административное бремя.
Со следующего года все иностранцы смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве дистанционно. Срок выдачи вида на жительство также будет сокращен на один месяц.
"Лица в третьих странах могли бы обращаться напрямую к внешним поставщикам услуг, которые будут выбраны в течение шести месяцев, и этот закон вступит в силу с 1 января следующего года, что значительно поможет бизнесу, работодателям и упростит сам процесс", - сказал на заседании правительства вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.
"Параллельно мы планируем отказаться в будущем от рабочих виз, но законы вступят в силу с июля следующего года. Все трудовые отношения с гражданами третьих стран будут осуществляться через институт временных видов на жительство, без рабочих виз", - сказал он.
По данным Департамента миграции, большинство иностранцев, прибывающих в Литву из третьих стран, работают на низко- и среднеквалифицированных работах. Синяя карта, свидетельствующая о высокой квалификации, в 2020 году выдана только 289 лицам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовец уже пытается вернуться на работу в Киев: думаю, российская разведка обманула своих руководителей
Украине надо искать решения в связи с экспортом сырья, в...
Эксперт: Германия в сегодняшних условиях не может делать для Украины меньше - только больше
"Стратегия давления Киева на Берлин сработала, и...
Спецэфир Delfi: (де)эскалация национальности во время военного конфликта
Какой удар война наносит межэтническим,...
Министр энергетики: сейчас мы наблюдаем пик цен на электроэнергию
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что...
ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции
Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС...