Правительство Литвы одобрило снижение акциза на сжиженный нефтяной газ до 41 евро за тонну

Настолько снизить размер акциза на СНГ предложено в связи с тем, что с 2024 года в Литве вступила в силу гораздо более высокая ставка, чем в других странах региона, что вызвало возмущение бизнеса.

Тариф в размере 41 евро/т предлагается применять на сжиженный нефтяной газ, используемый для отопления и заправки в газовые баллоны, а также при использовании этого газа в качестве топлива для отопления в коммерческих целях.

Согласно предложению правительства, ставка акциза на сжиженный нефтяной газ будет состоять из фиксированной части в размере 41 евро/т и переменной составляющей CO2. Применять ее для бизнеса предлагается начать с июля следующего года.

Министерство окружающей среды призывает установить чуть более высокий тариф – 70,58 евро/т. По мнению Минприроды, тариф на сжиженный нефтяной газ должен быть конкурентоспособным с так называемым акцизным налогом на красное дизельное топливо (72,07 евро/т), поскольку оба вида топлива используются как в сельском хозяйстве, так и для отопления.