Министерство охраны окружающей среды по сути одобряет проект, но предлагает усовершенствовать его.
По данным министерства, автоматы для приема тары сейчас не приспособлены для принятия такой тары – они не могли бы принять 60% их видов.
Министерство предлагает включить в систему тару от крепких алкогольных напитков, вина и алюминиевой тары и PET-упаковки от коктейлей. Автоматы по приему тары принимали бы тару от 100 мл до 3 л.
Министерство уточнило, что такую тару будут принимать с 2023 года. По данным за 2020 г, на рынке было 3,5 млн. тонн такой тары, которая сейчас не попадает в автоматы для приема тары.
Сообщается, что после вовлечения в систему всей тары, ее количество увеличится больше чем в 4 раза, потребуется больше места для ее складирования в местах торговли – потребуется до 2000 кв. м дополнительной площади.
После расширения системы депозита, в автоматах по приему тары и в контейнерах соберут 81,3% такой тары, а только в контейнерах – 73,1%.
Расходы на оборудование автоматов и присмотр за ними увеличатся на 8 млн. евро, а все расходы, связанные с расширением системы, составят 146–165 млн. евро за 20 лет. Потребуется и 1,5–2 млн. евро на обновление помещений администратора системы депозита. Производителям и импортерам дополнительно придется тратить на тару около 4–5 млн. евро в год.
Сейчас автоматы по приему тары принимают бутылки из-под пива, сидра, воды, кваса и др. безалкогольных напитков.
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