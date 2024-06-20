Правительство Литвы одобрило обмен участков земли для строительства завода Rheinmetall

Правительство заявляет, что в обмен на участок площадью 340 гектаров университет получит 6 участков в том же районе, которые лучше по общей площади, площади сельскохозяйственных угодий и показателю продуктивности.
В постановлении предусмотрено, что государственные учреждения обязаны создать университету условия для сбора урожая на участке, находящемся в данное время в ведении университета. В случае возникновения убытков в связи с расторжением договора в отношении нынешнего участка или переноса деятельности на новые переданные участки, такие убытки подлежат возмещению.
Соглашение о развитии Rheinmetall в Литве Министерство экономики и инноваций подписало в начале июня. В тот день глава министерства Аушрине Армонайте выразила надежду, что с ЛУМН удастся договориться о передаче заводу государственной земли, находящейся в ведении университета.
Планируется, что инвестиции в завод боеприпасов превысят 180 млн евро, будет создано более 150 рабочих мест. В год завод будет производить тысячи боеприпасов, часть из которых также будет использоваться для нужд Литовской армии.