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Правительство Литвы 3 марта намерено обсудить компенсацию платы за место для рыночных торговцев, в соответствии с планом, торговцы смогут получить однократное пособие в размере 300 евро. Перед выделением помощи будут проверять, подали ли торговцы декларацию о доходах.
Правительство Литвы обсудит вопрос выплат рыночным торговцам в размере 300 евро
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В соответствии с проектом, планируют установить, что компенсации могут получить торговцы, которые выполнят следующие условия: это должны быть торговцы, которые потерпели ущерб из-за пандемии (COVID-19), кроме того, у них должно было быть бизнес-удостоверение, действовавшее с 1 сентября до 16 декабря 2020 года или справка об индивидуальной деятельности, важно также подать декларацию доходов за 2019 год , если они должны были ее подавать.

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Сообщение о выплатах представит Государственная налоговая инспекция, она же и составит списки торговцев-получателей выплат.

Для получения компенсации на сайте Mano VMI нужно заполнить соответствующую заявку. ГНИ будет составлять списки каждую неделю и передавать их Литовскому агентству по оказанию помощи бизнесу", – сказано в документе.

Окончательное решение принимает Министерство экономики и инновации.

"Размер компенсации установлен с учетом того, что за одно место на рынке в среднем надо платить 155 евро в месяц", – сказано в проекте.

Это пособие однократное, его выдают независимо от количества торговых точек, зарегистрированных на имя торговца.

На компенсацию выделено 2 млн. евро – их достаточно для поддержки 6,67 тыс. торговцев.

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