Правительство Литвы обсудит вопрос выплат рыночным торговцам в размере 300 евро

"В соответствии с проектом, планируют установить, что компенсации могут получить торговцы, которые выполнят следующие условия: это должны быть торговцы, которые потерпели ущерб из-за пандемии (COVID-19), кроме того, у них должно было быть бизнес-удостоверение, действовавшее с 1 сентября до 16 декабря 2020 года или справка об индивидуальной деятельности, важно также подать декларацию доходов за 2019 год , если они должны были ее подавать.
Сообщение о выплатах представит Государственная налоговая инспекция, она же и составит списки торговцев-получателей выплат.
Для получения компенсации на сайте Mano VMI нужно заполнить соответствующую заявку. ГНИ будет составлять списки каждую неделю и передавать их Литовскому агентству по оказанию помощи бизнесу", – сказано в документе.
Окончательное решение принимает Министерство экономики и инновации.
"Размер компенсации установлен с учетом того, что за одно место на рынке в среднем надо платить 155 евро в месяц", – сказано в проекте.
Это пособие однократное, его выдают независимо от количества торговых точек, зарегистрированных на имя торговца.
На компенсацию выделено 2 млн. евро – их достаточно для поддержки 6,67 тыс. торговцев.
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