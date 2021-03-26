"Правительство приняло решение. Оно подтвердило выводы комиссии", – сказал в пятницу советник премьер-министра Литвы по вопросам нацбезопасности Кястутис Ланчинскас. По его словам, решение было принято в марте этого года.

Правительственная комиссия, утверждающая сделки стратегических компаний, в феврале вынесли отрицательный вердикт и не одобрила планы расширения ангара в Вильнюсском аэропорту компанией предпринимателя Видмантаса Жемялиса.

Аэропорты включены в список важных для нацбезопасности компаний первой категории. В последнее время литовские ведомства, оценивающие нацбезопасность в Литве, с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group из-за деятельности компании в московском аэропорту "Жуковский".

Глава ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис в марте сказал, что у разведки есть информация, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности Avia Solutions Group, разведка передала эту информацию ответственным за принятие решений лицам.

Группа компаний уверяла, что еще в 2018 г. прекратила всякие связи с проектом "Жуковский". Avia Solutions Group сообщала, что намеревалась инвестировать в реконструкцию ангара 7 мн. евро. Блокирование инвестиций группа назвала охотой на ведьм и призвала разведку поделиться имеющейся у нее информацией.

Это не первый раз, когда правительство из-за угрозы нацбезопасности блокирует расширение Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту. В 2015 году правительственная комиссия решила, что расширение компании этой группы FL Technics в аэропорту не отвечает интересам национальной безопасности.