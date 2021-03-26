"Правительство приняло решение. Оно подтвердило выводы комиссии", – сказал в пятницу советник премьер-министра Литвы по вопросам нацбезопасности Кястутис Ланчинскас. По его словам, решение было принято в марте этого года.
Правительственная комиссия, утверждающая сделки стратегических компаний, в феврале вынесли отрицательный вердикт и не одобрила планы расширения ангара в Вильнюсском аэропорту компанией предпринимателя Видмантаса Жемялиса.
Аэропорты включены в список важных для нацбезопасности компаний первой категории. В последнее время литовские ведомства, оценивающие нацбезопасность в Литве, с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group из-за деятельности компании в московском аэропорту "Жуковский".
Глава ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис в марте сказал, что у разведки есть информация, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности Avia Solutions Group, разведка передала эту информацию ответственным за принятие решений лицам.
Группа компаний уверяла, что еще в 2018 г. прекратила всякие связи с проектом "Жуковский". Avia Solutions Group сообщала, что намеревалась инвестировать в реконструкцию ангара 7 мн. евро. Блокирование инвестиций группа назвала охотой на ведьм и призвала разведку поделиться имеющейся у нее информацией.
Это не первый раз, когда правительство из-за угрозы нацбезопасности блокирует расширение Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту. В 2015 году правительственная комиссия решила, что расширение компании этой группы FL Technics в аэропорту не отвечает интересам национальной безопасности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до мая движение ограничено с субботы (104)
В пятницу утром правительство Литвы обсудило...
Премьер-министр Литвы призывает сделать паузу: мы не хотим комендантского часа (8)
В пятницу утром правительство Литвы изменило...
Правительство Литвы утвердило список работников, которым придется регулярно тестироваться (9)
Кассиры, продавцы, уборщицы и работники сферы красоты –...
Глава Минздрава Литвы о новых данных: таких показателей во многих муниципалитетах не было уже давно (4)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис на...
Валерий Карбалевич: cегодня Беларусь – больной человек Европы, и власти пока не делают ничего, чтобы начать оздоровление (13)
Политический кризис в Беларуси усугубляется. А власти...