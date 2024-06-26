Позиция Литвы в глобальном индексе демократии стабильна – 39-е место

По данным ГИК, основанным на обзоре исследования The Economist Intelligent, избирательный процесс и плюрализм Литвы в 2023 году остались стабильными и имеют рейтинг 9,58 балла из 10. Схожий индекс у Эстонии, Чехии, Латвии, Польши, Словении и Словакии.
Индекс демократии показывает, что из всех критериев страны избирательный процесс и плюрализм в Литве оцениваются лучше всего (9,58 балла). Эксперты также дали высокую оценку гражданским свободам в Литве – 8,82 балла.
Несколько более низкие оценки даны деятельности правительства (6,43 балла), политическому участию (6,11 балла) и политической культуре (5,63 балла).
Как и ранее, так и в 2023 году, Литва по этому индексу демократии отнесена к категории „демократия с недостатками“.
В десятку стран с самым высоким общим индексом демократии вошли Норвегия (9,81 балла), Новая Зеландия (9,61 балла), Исландия (9,45 балла), Швеция (9,39 балла), Финляндия (9,30 балла), Дания (9,28 балла), Ирландия (9,19 балла), Швейцария (9,14 очков), Нидерланды (9 баллов) и Тайвань (8,92 баллов).
Если посмотреть на индексы демократии соседних стран, то самое высокое место занимает Эстония, сохранившая 27 место (7,96 балла). Латвия сохранила 38 место (7,38 балла), Польша поднялась на 41 место (7,18 балла).
России присвоено 144 место (2,22 балла), Беларуси – 151 место (1,99 балла). В обзоре мировых экспертов в области демократии они обе отнесены к категории авторитарных режимов.
Индекс демократии страны, составляемый аналитиками The Economist Intelligence, определяется по шкале от 0 до 10. Согласно ему, страна причисляется к одной из четырех категорий: „полная демократия“, „демократия с недостатками“, „смешанный режим“ и „авторитарный режим“.