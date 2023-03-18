Повышение процентных ставок ударит еще сильнее: держатель стандартного кредита уже платит на 3500 евро в год больше

Несмотря на такую ​​напряженность в банковском секторе, Европейский центральный банк (ЕЦБ) выполнил свое предыдущее обещание и в четверг повысил базовые процентные ставки еще на 0,5 процентных пункта.

"Инфляция слишком долго оставалась высокой, и Совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки в соответствии с нашим обязательством вернуть инфляцию на уровень 2%", — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Рынки вновь немедленно отреагировали на повышение процентной ставки, поскольку некоторые инвесторы этого не ожидали. Акции европейских банков довольно резко выросли в четверг утром, но снова стали краснеть после решения ЕЦБ.

Однако К. Лагард говорит, что европейский банковский сектор устойчив, и центральный банк протянет руку помощи в случае необходимости.

"В любом случае центральный банк имеет меры помощи и полностью готов оказать поддержку финансовой системе еврозоны, если она потребуется", — заявила глава ЕЦБ.

Министр финансов Гинтаре Скайсте успокаивает: утверждает, что в нашей стране не повторятся ни сценарии США, ни Швейцарии.

"После последнего кризиса в финансовая система и многие риски были предотвращены", - отметила она.

Профессор Вильнюсского университета Марюс Юргилас говорит, что в Америке большинство банковских кредитов выдается с фиксированной процентной ставкой, поэтому заемщик защищен, а банки берут на себя риск, последствия которого мы уже видим на данный момент.

"В то время в этой части мира самый большой риск повышения процентной ставки берет на себя лицо, берущее кредит", — говорит М. Юргилас.

Следующий раунд повышения процентных ставок ожидается в мае, но трудно сказать, будет ли повышение более умеренным или вообще отложится.

Экономист Марюс Дубниковас подсчитал, что человек со стандартным кредитом в 100 тысяч евро в настоящее время должен платить дополнительно на 3,5 тысячи евро в год больше, чем до марафона повышения процентной ставки.

Эксперт Литовского института свободного рынка Леонардас Марцинкявичюс заявил, что повышение процентной ставки ЕЦБ — это гадание на кофейной гуще — они повышаются одинаково для всех стран, но реакция разная.

"В Литве инфляция начала расти намного раньше и достигла 10 процентов, когда она еще не была на таком высоком уровне в Европе. И многие литовские эксперты тогда говорили, что мы уже должны повышать процентные ставки и охлаждать экономику, когда в еврозоне еще игнорировали эту проблему", — говорит Л. Марцинкявичюс.

ЕЦБ ожидает среднего уровня инфляции чуть более 5% в этом году.