Повышение процентных ставок ударит еще сильнее: держатель стандартного кредита уже платит на 3500 евро в год больше

Несмотря на такую напряженность в банковском секторе, Европейский центральный банк (ЕЦБ) выполнил свое предыдущее обещание и в четверг повысил базовые процентные ставки еще на 0,5 процентных пункта.
"Инфляция слишком долго оставалась высокой, и Совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки в соответствии с нашим обязательством вернуть инфляцию на уровень 2%", — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.
Рынки вновь немедленно отреагировали на повышение процентной ставки, поскольку некоторые инвесторы этого не ожидали. Акции европейских банков довольно резко выросли в четверг утром, но снова стали краснеть после решения ЕЦБ.
Однако К. Лагард говорит, что европейский банковский сектор устойчив, и центральный банк протянет руку помощи в случае необходимости.
"В любом случае центральный банк имеет меры помощи и полностью готов оказать поддержку финансовой системе еврозоны, если она потребуется", — заявила глава ЕЦБ.
Министр финансов Гинтаре Скайсте успокаивает: утверждает, что в нашей стране не повторятся ни сценарии США, ни Швейцарии.
"После последнего кризиса в финансовая система и многие риски были предотвращены", - отметила она.
Профессор Вильнюсского университета Марюс Юргилас говорит, что в Америке большинство банковских кредитов выдается с фиксированной процентной ставкой, поэтому заемщик защищен, а банки берут на себя риск, последствия которого мы уже видим на данный момент.
"В то время в этой части мира самый большой риск повышения процентной ставки берет на себя лицо, берущее кредит", — говорит М. Юргилас.
Следующий раунд повышения процентных ставок ожидается в мае, но трудно сказать, будет ли повышение более умеренным или вообще отложится.
Экономист Марюс Дубниковас подсчитал, что человек со стандартным кредитом в 100 тысяч евро в настоящее время должен платить дополнительно на 3,5 тысячи евро в год больше, чем до марафона повышения процентной ставки.
Эксперт Литовского института свободного рынка Леонардас Марцинкявичюс заявил, что повышение процентной ставки ЕЦБ — это гадание на кофейной гуще — они повышаются одинаково для всех стран, но реакция разная.
"В Литве инфляция начала расти намного раньше и достигла 10 процентов, когда она еще не была на таком высоком уровне в Европе. И многие литовские эксперты тогда говорили, что мы уже должны повышать процентные ставки и охлаждать экономику, когда в еврозоне еще игнорировали эту проблему", — говорит Л. Марцинкявичюс.
ЕЦБ ожидает среднего уровня инфляции чуть более 5% в этом году.
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