В апреле зарплаты увеличатся у большинства работников компании – у водителей, рабочих и представителей администрации.

Чтобы упростить порядок зарплат, в компании уменьшат число категорий должностей. По словам гендиректора VVT Дарюса Алекнавичюса, это изменение - первый шаг, в будущем зарплаты будут пересматривать периодически, ежегодно. Цель VVT - чтобы новые работники и те водители, которые получают небольшие зарплаты, получали около 1000 евро "на руки".

Зарплаты квалифицированных работников вырастут на 8–15%, а работников администрации - на 8%.

Зарплаты водителям VVT повышали и осенью 2021 года, однако с учетом инфляции их решили увеличить еще раз. Всего на повышение зарплат в 2021–2022 гг. VVT выделила 3,2 млн. евро.

"Вильнюсский общественный транспорт" (VVT, Vilniaus viešasis transportas) – компания Вильнюсского муниципалитета, которая отвечает за обслуживание маршрутов столичных автобусов и троллейбусов.

В компании работают около 1900 человек.