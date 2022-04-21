В апреле зарплаты увеличатся у большинства работников компании – у водителей, рабочих и представителей администрации.
Чтобы упростить порядок зарплат, в компании уменьшат число категорий должностей. По словам гендиректора VVT Дарюса Алекнавичюса, это изменение - первый шаг, в будущем зарплаты будут пересматривать периодически, ежегодно. Цель VVT - чтобы новые работники и те водители, которые получают небольшие зарплаты, получали около 1000 евро "на руки".
Зарплаты квалифицированных работников вырастут на 8–15%, а работников администрации - на 8%.
Зарплаты водителям VVT повышали и осенью 2021 года, однако с учетом инфляции их решили увеличить еще раз. Всего на повышение зарплат в 2021–2022 гг. VVT выделила 3,2 млн. евро.
"Вильнюсский общественный транспорт" (VVT, Vilniaus viešasis transportas) – компания Вильнюсского муниципалитета, которая отвечает за обслуживание маршрутов столичных автобусов и троллейбусов.
В компании работают около 1900 человек.
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