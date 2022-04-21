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Компания "Вильнюсский общественный транспорт" (VVT) повышает зарплаты своим работникам на 5–17%.
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
© Shutterstock

В апреле зарплаты увеличатся у большинства работников компании – у водителей, рабочих и представителей администрации.

Чтобы упростить порядок зарплат, в компании уменьшат число категорий должностей. По словам гендиректора VVT Дарюса Алекнавичюса, это изменение - первый шаг, в будущем зарплаты будут пересматривать периодически, ежегодно. Цель VVT - чтобы новые работники и те водители, которые получают небольшие зарплаты, получали около 1000 евро "на руки".

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Зарплаты квалифицированных работников вырастут на 8–15%, а работников администрации - на 8%.

Зарплаты водителям VVT повышали и осенью 2021 года, однако с учетом инфляции их решили увеличить еще раз. Всего на повышение зарплат в 2021–2022 гг. VVT выделила 3,2 млн. евро.

"Вильнюсский общественный транспорт" (VVT, Vilniaus viešasis transportas) – компания Вильнюсского муниципалитета, которая отвечает за обслуживание маршрутов столичных автобусов и троллейбусов.

В компании работают около 1900 человек.

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