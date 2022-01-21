"Преобладавшая в начале прошлого года холодная зимняя и весенняя погода обусловили повышенное потребление в секторах выработки тепла и электроэнергии, однако во второй половине года потребление газа в Литве сокращалось из-за особенно высоких цен на газ на мировых биржах", - говорится в сообщении.

Между тем из Литвы в Латвию, при передаче газа в другие страны Балтии и Финляндию, в прошлом году было транспортировано 1,9 тераватт-часа газа - на 76% меньше, чем в 2020 году (8 тераватт-часов).

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Транспортировка газа в Калининградскую область в 2021 году составила 26,7 тераватт-часа - на 7,2% больше, чем в 2020 году (24,9 тераватт-часа).

В общей сложности по газопроводам Литвы было транспортировано почти 53 тераватт-часа газа - на 8,6% меньше (58 тераватт-часов).

Оператор указывает, что Клайпедский терминал сжиженного природного газа по-прежнему играет важную роль в обеспечении бесперебойного обеспечения газом потребителей Литвы и других Балтийских стран. За 2021 год с терминала было поставлено 62% всего поступившего в терминал количества газа (16,3 тераватт-часа).