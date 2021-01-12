Потребительские цены в странах Балтии за прошлый год повысились только в Литве

Годовая инфляция (за 12 месяцев) в Литве в декабре была 0,2%, а годовая дефляция в Латвии и Эстонии - 0,5% и 0,8% соответственно.
Потребительские товары в Литве в последний месяц прошлого года были на 1,3% дешевле, между тем услуги - на 3,9% дороже, чем в декабре прошлого года. В Латвии товары за год подешевели на 1,4%, услуги подорожали на 1,6%, а в Эстонии цены на товары снизились на 1,6%, цены на услуги повысились на 0,6%.
В декабре прошлого года во всех странах Балтии была зафиксирована нулевая месячная инфляция.
В 2020 году среднегодовая инфляция в Литве и Латвии была 1,2% и 0,2% соответственно, а среднегодовая дефляция в Эстонии - 0,4%.
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