Потребители уже получают неприятные новости: электричество подорожает

"Регулируемая часть цены на электричество подорожает для клиентов всех поставщиков без исключения", – подчеркнула представитель Ignitis Лаура Беганскене.

Крупнейший поставщик Ignitis несколько дней назад сообщил, что с 1 января 2024 года изменится регулируемая часть цены на электричество.

Однако те клиенты, которые пользуются услугами независимых поставщиков или гарантийных поставок будут платить на 2-3 цента (с НДС ) больше, поскольку дорожает часть на инфраструктуру. Регулируемую часть платы обычно пересматривают каждых полгода.

Напомним, что либерализация рынка электроэнергии продлена до 2025 года. Полмиллиона жителей может не переживать, поскольку общественные поставки с января дешевеют.

Портал Delfi выяснял, на сколько вырастет регулируемая часть цены с января и касается ли это повышение услуг ESO .

"Как все выглядит глазами жителей? Снова увеличивается регулируемая государством часть стоимости, а ведь недавно говорили, что жители переплатили 160 млн. евро", – писал в редакцию Delfi один потребитель.

Она сказала Delfi, что в результате цена для клиентов вырастет на 2–3 цента за кВт/ч.

Представители Elektrum Lietuva указали, что готовятся к росту числа обращений клиентов, это уже чувствуется и сейчас.

"Но самый большой поток, видимо, будет в январе, когда людям надо будет платить за электричество, использованное в январе. Значит, все потребители почувствуют рост цен", – сказано в комментарии.

Enefit указал, что лично информирует своих клиентов об изменениях в январе. По данным Enefit, цена вырастет на 2–3 центра в зависимости от временной зоны и плана пересылки ESO.

По подсчетам Delfi, счет за 150 кВт/ч в месяц подорожает на 4,5 евро (за полгода – 27 евро), а 450 кВт/ч – на 13,5 евро (81 евро).

"Мы призываем все клиентов пересмотреть договоры, а особенно тех, кто платит 28 центров за кВт/ч", – рекомендуют представители Elektrum Lietuva.

Enefit рекомендует обсудить изменение плана ESO если он не подходит по личному потреблению.