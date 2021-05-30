Пострадавшие от карантина литовские курорты: ситуация различается, больше всего не повезло Паланге

aA
Похоже, пандемия больше всего ослабила бизнес Паланги, а меньше всего - Неринги. Однако новый сезон на курортах встречают даже больше новых предприятий, чем в прошлом году. Такие наблюдения представляют специалисты Creditreform Lietuva, которая оценивает риски компаний.
Šeštadienio Palanga
Šeštadienio Palanga

"То, что что будет происходить этим летом на всех четырех литовских курортах, показывает только то, сколько литовцев ринулось к морю сразу после того, как правительство сняло ограничения на передвижение между муниципалитетами. Страх застрять за границей из-за коронавируса, а также нервы, связанные с карантином и удаленной работой, подтолкнут жителей к отдыху на литовских курортах", - говорит Саулюс Жилинскас, директор Creditreform Lietuva, компании, оценивающей риски компаний.

Статьи по теме:
Летом на курортах вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше  (23)
Работодатели в Литве в ужасе: работать некому, а виноваты не зарплаты  (187)

Как будет выглядеть курортный бизнес к началу нового сезона 2021 года? Ведь у бизнесменов курортов в прошлом году было не так много времени, чтобы заработать на хлеб с маслом, тем более, что не было дополнительных рождественских праздников, Дня святого Валентина - тогда вся Литва находилась на строгом карантине.

Как оценивают

Согласно анализу Creditreform Lietuva, влияние карантина на курортах ощущается, но надежды остаются оптимистичными. При расчетах учитывается период с 1 октября прошлого года, когда фактически закончился летний сезон, и до 1 мая. Компании, в которых работал хотя бы один сотрудник, считались действующими.

Аналитики использовали относительные цифры для оценки (сравнили количество арестов, банкротств и вакансий с количеством всех компаний, работающих на курорте), поскольку все четыре литовских курорта различаются по размеру и деловой активности, поэтому, используя абсолютные цифры, Паланга будет лидером, это самый крупный и активный курорт. Также необходимо подчеркнуть, что аналитики оценивали только компании, зарегистрированные на курортах.

Неринга живет лучше всех

Предприниматели, проживающие в Неринге, лучше всего себя чувствуют в преддверии сезона. Рассчитанный Creditreform Lietuva коэффициент DIX, который показывает долг перед Sodra, выпадающий на одного работодателя, работающего в этом муниципалитете, составляет всего 234,82 евро, что значительно меньше, чем в трех других курортах Литвы.

Компаний, у которых есть долг перед Sodra, приходилось менее четверти (22,4%) всех предприятий Неринги, работающих в начале межсезонья. Доля курортных компаний, включенных в список жертв COVID19, который находится в ведении Государственной налоговой инспекции, составляет 76,7 процента, в то время как другие курорты близки к 100 процентам.

Такое благополучие компани в Неринге можно объяснить тем, что Неринга славится более высокими ценами на услуги, поэтому у нее была более толстая подушка для компенсации убытков. О том, что курорт ориентирован на отдыхающих с более толстым кошельком, свидетельствует подорожавший въезд в Нерингу. А компании, находящиеся в процессе банкротства или ликвидации в Неринге, составляют лишь 2,7 процента от общего контингента предприятий. Немного больше предприятий осталось без персонала (3,6%), а также компаний, активы которых были арестованы (7,6%).

Больше всего проблем в Паланге

Однако на крупнейшем морском курорте Литвы концентрация опустевших компаний и компаний с арестами была самой высокой (9,8, 4,6 и 11,5 процента соответственно), также с учетом того, что из-за пандемии правительство объявило мораторий на производство по делу о банкротстве, была оказана финансовая и другая помощь компаниям, наиболее пострадавшим от COVID19.

Кроме того, по всей Литве снизилось количество арестов имущества. Кстати, в список жертв COVID19 ГНИ включила 98,2% всех компаний, работающих в Паланге.

Sodra задолжала только треть предприятий Паланги (32,9%), а задолженность на одного работодателя составляла 770,48 евро.

Предпринимательский дух не угас

Хотя курортные предприниматели больше всего пострадали от карантина и были закрыты на долгое время, желание открыть новый бизнес не уменьшилось. Если сравнить количество компаний, работающих на курортах, станет ясно, что в межсезонье большинство новых компаний было создано в Паланге - 11,5 процента от числа компаний, работающих на конец прошлого сезона. На втором месте Бирштонас с 9,8% новичков.

Как отмечают аналитики, в последнее время курорт активно развивается, поэтому такие тенденции легко объяснимы. Уровень регистрации новых предприятий еще больше увеличится, если городу удастся решить проблему нехватки подходящих помещений для бизнеса.

В обзоре говорится, что будет интересно посмотреть, сколько из новых предприятий выживут и даже увеличат штат в конце лета, так как многие свежеиспеченные компании в настоящее время вообще не имеют персонала.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Mindaugas Stankūnas

Изменился один из важнейших показателей распространения коронавируса: таких цифр мы не видели с прошлого года (15)

Профессор Миндаугас Станкунас из Литовского...

Vasara Palangoje

Летом на курортах вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше (23)

Тем, кто готовится к отдыху на курортах Литвы, скоро...

Laura Duksaitė-Iškauskienė Laura Duksaitė-Iškauskienė

Эксперт по рынку труда предупредила: молодые работники будут другими - работодатели уже сталкиваются с проблемами (5)

Поколение, выросшее в Интернете, уже начинает выходить...

Protestai Baltarusijoje

"Это не абсурд, а уже какой-то трагифарс": Дизайнер Александра Жук – о ситуации в Беларуси, произволе властей "Столица Литвы близка и понятна во всех смыслах слова" (108)

С момента президентских выборов в Беларуси прошло...

Пострадавшие от карантина литовские курорты: ситуация различается, больше всего не повезло Паланге

Похоже, пандемия больше всего ослабила бизнес Паланги,...