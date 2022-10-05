Поставщики оценили перспективу цен на электричество: они могут измениться даже для тех, кто выбрал фиксированный тариф

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отмечает, что общественные поставки, – электричество для потребителей третьего этапа либерализации, с нового года будет стоить 63,5 цента за кВт/ч без компенсации.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "правительство не оставит людей с такими ценами. Компенсации будут значительными". Сейчас цена общественных поставок - 24 цента (с компенсацией).

Независимые поставщики говорят, что их цены смогут конкурировать с ценами общественных поставок.

Глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига сказал, что сейчас цены у компании устоялись, особых перемен не ожидается.

"Но риск не исчез, это подтверждает и саботаж на Nord Stream. Приближение зимы неизбежно несет большую неопределенность – насколько ЕС к ней готов, как дела с терминалами, какой будет зима - холодной или нет? Все это, вероятно, принесет рост цен на рынке. Поэтому мы прогнозируем, что первые полгода 2023 года будут очень дорогими, потом ситуация должна улучшиться (но есть риск, что этого не будет)", – сказал Гига.

По его словам, все ведет к тому, что жителям надо обязательно фиксировать цены.

"Например, наша цена сейчас ниже прогнозируемой цены общественного поставщика (…). Сейчас фиксация - и свобода, и страховка - хуже не будет", – сказал Гига.

Глава Enefit Витянис Коризна сказал, что больше 90% их клиентов фиксировали цену.

"Конечная цена электричества может измениться только в том случае, если увеличится регулируемая часть цены (составляющая часть ESO, НДС и т.д.). Если взглянуть на тенденции, можно сказать лишь одно – цена на электричество по-прежнему будет расти", – заметил он, сказав, что сентябрьское снижение цены на бирже - сезонное явление.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс сказал, что в следующем году цена на покупку электроэнергии составит 425,78 евро за МВт/ч (42,58 цт за кВт/ч).

Независимый поставщик Ignitis сказал Delfi, что в течение недели отдельные планы у них могут то подешеветь, то подорожать из-за непостоянства цен на рынке.

Глава Enefit Коризна сказал, что независимые поставщики сейчас предлагают более низкие цены, чем прогнозирует с нового года ГСРЭ.

"Кроме того, кажется, 2023 год будет сложнее этого. После инцидента с Nord Stream газ подорожал еще на 12%. Зимой прогнозируют нехватку газа, а это приведет к росту цены на него, а от цены на газ отчасти зависит и цена на электричество. Поэтому разумное решение - фиксация цены как можно скорее", – заметил он.