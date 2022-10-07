Поставщики электричества предупреждают: у части клиентов срок действия договора подходит к концу

В первый этап либерализации входят клиенты, которые используют не меньше 5000 кВт/ч в год (около 98 000 клиентов).

"Эти жители зафиксировали цену в 2020 году, когда электричество было почти в 6 раз дешевле, чем сейчас. К сожалению, сейчас цены уже не могут остаться прежними, такое предложение поставщиков было бы безответственным и рискованным. Мы понимаем и ситуацию этих людей – это люди, которые расходуют больше всего электричества, поэтому по ним растущие цену ударят больше всего", – сказала представитель Elektrum Lietuva Неринга Петраускене.

По ее словам, в условиях, когда цены на электричество сложно прогнозировать, главное, что могут сделать жители – выбирать фиксированную цену на непродолжительный срок и гибкие условия.

"Сейчас клиенты больше всего переживают в связи с длительным сроком фиксации договора. Есть надежда, что весной цены стабилизируются, многие считают, что цены снизятся", – пояснила Петраускене.

Она привела пример - фиксированные цены на 6 месяцев.

Тариф такого плана ("Открытый") – 0,424 цт/кВт/ч. Договор клиенты могут подписать уже сейчас, выбирая начало договора с 1 января 2023 г. Этот тариф действует до 18 октября, потом его пересмотрят.

Сравнить все предложения и выбрать наиболее подходящее можно с помощью калькулятора ГСРЭ.

Delfi напоминает, что правительство сообщило о том, что компенсации на электроэнергию будут действовать и с Нового года. Сейчас цена общественных поставок - 24 цт, с 1 января она будет 28 цт, а с 1 июля 2023 г. – 33 цт.

Подчеркивают, что компенсации получат и клиенты независимых поставщиков. Тем, у кого тариф меньше 28 цт, компенсации не нужны, а другим компенсируют разницу.