Поставщики электричества напоминают: осталось три дня для изменения договоров

Жители Литвы, которые с июля хотят меньше платить за электричество, должны поспешить и за три дня поменять договор, напоминает компания Ignitis. С июля 2023 года государство не будет выплачивать компенсации за электроэнергию. Договоры надо поменять до 29 июня включительно, чтобы с июля действовал новый тариф. Самый простой способ сделать это - подписать договор по интернету. На рынке тарифы уже некоторые время ниже зафиксированных государством 28 центов за кВт/ч. Компания Elektrum Lietuva, предупреждает, что жители должны сделать выбор сами.