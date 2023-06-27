Поставщики электричества напоминают: осталось три дня для изменения договоров

Представитель Ignitis Андрюс Каваляускас сказал, что эта информация особенно актуальна для тех жителей, которые платят больше 28 центов за кВт/ч и получают компенсацию.
Компания Ignitis таким клиентам в одностороннем порядке снизит тариф до 28 центов, если они сами не поменяют его до 29 июня. Новая цена будет действовать до конца действия договора.
Глава Elektrum Lietuva Мартинас Григас сказал, что нет экономической логики для погашения тарифа для жителей, поскольку на рынке цены давно снизились, сейчас предлагают планы с тарифом 22 цента за кВт/ч.
Elektrum Lietuva в одностороннем порядке договоры клиентов менять не будет, инициативу, по словам Каваляускаса, должны продемонстрировать сами клиенты.
Предложения всех компаний можно найти на сайте ГСРЭ.