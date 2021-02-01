Посольство Китая: блокада китайского оборудования политизирована и не выгодна Литве

В комментарии диппредставительства агентству BNS говорится, что безопасность и надежность продукции компании Nuctech известна во всем мире.

"Решение литовской правительственной комиссии блокировать ее (технику,- Ред.) в аэропортах Литвы явно определяется политическими мотивами. Это обернется потерями для Литвы. Рыночные факты это подтвердят", – говорится в сообщении посольства.

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На прошлой неделе правительственная комиссия, которая проверяет важные для национальной безопасности сделки, заявила, что сделка по приобретению оборудования для рентгена багажа от китайского государственного предприятия Nuctech для аэропортов страны не соответствует интересам национальной безопасности.

Государственное предприятие Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") в прошлом месяце подтвердило BNS, что Nuctech участвовала в конкурсе на оборудование систем проверки багажа.

В правительственную комиссию по поводу китайских инвестиций обратились и сама компания Lietuvos oro uostai, и председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Кащюнас.

Л. Кащюнас тогда предупредил, что оборудование Nuctech для рентгеновской проверки в аэропортах может собирать данные о пассажирах и багаже, которые, в соответствии с китайскими законами, будут доступны службам разведки и безопасности Китая.

В пятницу посол США Роберт Гилкрист приветствовал решение правительства Литвы блокировать установку китайского оборудования в аэропортах страны. Дипломат утверждает, что этот шаг позволяет обеспечить национальную безопасность Литвы и защитить критическую инфраструктуру.

"Я приветствую шаги литовского правительства по защите национальной безопасности Литвы и инфраструктуры особой важности", – отметил в комментарии BNS посол.

В прошлом году литовская разведка предупредила, что "стремление Китая приобрести технологические преимущества и активная пенетрация инвестиций повышает уязвимость других государств и риск потери контроля над инфраструктурой".

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис отказался комментировать ситуацию BNS.