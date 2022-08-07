После заключения договора с поставщиком электроэнергии литовец решил не молчать: меня обманули

"Компания была обязана уведомить меня о повышении тарифа до подписания договора. Меня обманули. Я прошу вас расследовать и предать гласности это дело. Может быть, жертв будет больше", — говорит читатель.

Марюс из Вильнюса (имя изменено, известно редакции) представил документы, из которых видно, что договор он заключил по плану "Стандарт" с двумя часовыми зонами 9 июня - с дневным тарифом 0,361 евро и ночным тариф 0,241 евро за киловатт-час.

Через неделю, 17 июня, мужчина получает договор со следующими тарифами: день — 0,384, ночь — 0,256 евро за кВтч (все цены указаны с НДС, но без государственной компенсации в размере 9 центов).

"Прочитал, что такое повышение тарифа без ведома и согласия клиента не допускается", — сказал потребитель поставщику.

Perlas Energija ответила клиенту: Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) принял решение об изменении цены на услугу по передаче электроэнергии компании Energijos skirsta operatorius (ESO) с 1 июля.

Поставщик подчеркивает, что это та часть цены на электроэнергию, которая регулируется государством, а фиксированная потребителем цена на электроэнергию не меняется.

"ГСРЭ сообщает, что регулируемая часть цены на электроэнергию увеличивается из-за (...) покупки дополнительного природного газа, необходимого для обеспечения безопасности системы электроснабжения", - поясняет Perlas energija.

Компания дополнительно подчеркнула порталу Delfi, что все поставщики, а не только Perlas energija, изменили конечную цену вместе с ростом указанного компонента.

"С июля цены выросли для всех примерно на 1,5 цента именно из-за увеличенной составляющей ESO, поэтому, если бы этот потребитель выбрал другого поставщика, конечная цена на электроэнергию увеличилась бы ровно на такую ​​же сумму", — объясняет Вилюс Юрайтис, глава Perlas Energija.

По данным компании, конечная цена на электроэнергию не зависит только от поставщика: часть ее, около 30 процентов, определяет государство — увеличение составляющих соответственно увеличивает цену.

"Именно так произошло и в этот раз — свою часть цены мы не подняли, но увеличилась государственная составляющая, поэтому итоговая цена немного выросла", — комментируют в компании.

В договоре поставщик заявил, что эта услуга с 1 июля для тарифного плана "Стандартный" с двумя часовыми зонами стоит: дневная составляющая — 0,090 евро за кВтч, а ночная и выходная — 0,051 евро за кВтч (в первом варианте договора, цифры несколько ниже - 0,073 и 0,041 евро за кВтч соответственно).

Дополнительно поинтересовались у поставщика, что привело к тому, что в договоре от 9 июня не была отражена новая цена на услугу, если регулятор пересчитал ее 7 июня — как говорит сам ГСРЭ.

"После того, как ГСРЭ объявляет об изменении передающей составляющей, которая влияет на конечную цену электроэнергии, мы, к сожалению, не можем сообщить об этом клиентам и изменить цену в тот же день. В таких ситуациях мы ждем, пока ГСРЭ обновит данные в своем калькуляторе, потому что в противном случае цены, представленные ГСРЭ и нами, не совпадут, что создаст еще большую неопределенность и путаницу", — говорит В. Юрайтис, директор Perlas Energija.

По его словам, такое изменение и внутри компании не может произойти сразу: это требует времени и человеческих ресурсов, компания должна внедрить новое ценообразование, протестировать системы, обновить данные на сайте, в своих калькуляторах и терминалах.

"Именно это определяет наличие временной накладки между объявлением данных ГСРЭ и информированием наших клиентов об изменении цены, обусловленном ростом государственной составляющей", — сказал глава компании.

В Минэнерго Delfi сообщили, что планируют обсудить с ГСРЭ ситуацию с перерасчетом цен.

Мы уже описывали аналогичную ситуацию с другим независимым поставщиком.

В тот раз, в конце июня, ГСРЭ прокомментировал порталу, что изменилась регулируемая часть цены, действующая для всех поставщиков. Совет заявил, что получает жалобы от пользователей с аналогичным содержанием.

Тогда ГСРЭ отметил, что независимые поставщики электроэнергии (НПЭ) не могут влиять на изменение регулируемой части цены и она одинакова для всех. Цены на передающие услуги ESO были утверждены 7 июня.

"После утверждения новых цен соответственно изменились и конечные цены у независимых поставщиков, применяемых с 1 июля. Эта часть изменилась для всех пользователей, независимо от того, есть ли у потребителя действующий договор с НПЭ или он только собирается подписать договор", — поясняет регулятор.

Совет отметил, что бытовой потребитель имеет право отказаться от договора, заключенного с поставщиком, в течение 14 дней с даты заключения договора, уведомив об этом поставщика. Потребитель также имеет право в одностороннем порядке расторгнуть вступивший в силу договор.

Согласно ГСРЭ, если пользователь заключил бессрочный договор, он может быть расторгнут через две недели со дня подачи уведомления о расторжении договора.

Perlas Energija объявила в пятницу, что отказывается от тарифных планов с фиксированной ценой. Компания утверждает, что у нее 180 000 клиентов. Ее руководитель Вилюс Юрайтис говорит, что если нынешние тенденции сохранятся, то в сентябре киловатт-час может стоить около 50 центов после государственной компенсации.

Delfi снова связался с читателем Марюсом, чтобы спросить, каковы его планы на данный момент. Мужчина говорит, что рассматривает возможность смены поставщика.