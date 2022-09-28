"Не буду детализировать защиту объектов критической инфраструктуры. Скажу лишь, что эти объекты всегда под охраной, всегда проходят учения по их охране, при необходимости используется и армия, я имею в виду не конкретно для охраны этого объекта, а, например, для сопровождения судов в терминал СПГ. Но эти меры не детализируются", - в среду журналистам сказал министр охраны края Арвидас Анушаускас.

Со своей стороны министр внутренних дел Агне Билотайте не детализировала, как обеспечивается защита клайпедского терминала под водой. Однако, по ее словам, государство принимает все необходимые защитные меры.

"Не следует публично комментировать технические вопросы. Но, конечно, предприняты все меры безопасности. Действует чрезвычайное положение, поэтому и готовность – соответствующая", - журналистам сказала А. Билотайте.

Между тем, министр энергетики Д. Крейвис отметил, что видит потребность в усилении безопасности терминала.

"После начала войны мы приняли меры, чтобы усилить охрану: как наших соединений со Швецией и Польшей, так и охрану терминала… Теперь встал вопрос, нужно ли усилить его защиту. На мой взгляд, такая потребность есть", - сказал Д. Крейвис и отметил, что обсуждения по этому поводу состоятся.

"Это вопрос для обсуждения правительством и дискуссий с министром обороны и командующим армией", - сказал Д. Крейвис.

ЭЛЬТА напоминает, что Норвегия, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу, заявила, что усилит безопасность своих нефтяных объектов после предполагаемого саботажа в газопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

Это заявление было сделано после произошедших в понедельник трех необъяснимых утечек газа в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Европейские лидеры заявили, что утечки газа произошли в результате диверсии.