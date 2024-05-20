2024.05.20 17:23

После выявления грубых нарушений приостановлена деятельность хлебопекарни в Кельмском районе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС), выявив грубые нарушения, приостановила деятельность хлебопекарни в Кельмском районе.

Как сообщает ГПВС, на прошлой неделе, в ходе проверки в Кельмском районе, инспекторы заметили, что помещения для приготовления пищи грязные – в складских помещениях скапливается сырость, поверхность стен местами покрыта плесенью.

В производственном помещении летали мухи, входная дверь оставалась открытой. В помещениях для мытья, дезинфекции и сушки производственного оборудования было недостаточно места. Отходы выбрасывались в открытый контейнер.

В складском помещении, в морозильной камере, было обнаружено 14 кг немаркированного сырья, также обнаружены немаркированные, немытые яйца с налипшим куриным пометом. Яичная скорлупа хранилась в ящиках для яиц вместе с целыми яйцами.

Охлаждение продукции производилось ненадлежащим образом – путем укладки продукции поверх другого сырья, а само сырье хранилось беспорядочно. Произведенная продукция хранилась в использованной бумажной таре.

Специалисты ГПВС составили постановление о запрете производства и прекращении деятельности хозяйствующего субъекта с наложением штрафа.

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