После согласования бюджета ЕС на 2023 год выплаты Литве составят 2,5 млрд евро

В 2023 году Литва планирует получить около 1,1 млрд евро из фондов политики смычки ЕС, из фондов общей сельскохозяйственной политики ЕС - около 0,9 млрд евро, на реализацию крупных инфраструктурных сетевых проектов - около 347 млн. евро, на закрытие Игналинской АЭС - около 60 млн евро.
Бюджетные обязательства ЕС достигнут 186,6 млрд евро - на 2,4% больше, чем в бюджете 2022 года, а взносы - 168,6 млрд. евро или на 0,8% меньше.
Соглашение должно быть официально одобрено как Европейским Парламентом, так и Советом ЕС в течение 14 дней.
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Vienu svarbiu aspektu palygino nuosavus namus ir daugiabučius – atsakymas gali kaip reikiant nustebinti Kritikuoja Vyriausybės sprendimą dėl šildymo kompensacijų (1)
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