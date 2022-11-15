После согласования бюджета ЕС на 2023 год выплаты Литве составят 2,5 млрд евро

В 2023 году Литва планирует получить около 1,1 млрд евро из фондов политики смычки ЕС, из фондов общей сельскохозяйственной политики ЕС - около 0,9 млрд евро, на реализацию крупных инфраструктурных сетевых проектов - около 347 млн. евро, на закрытие Игналинской АЭС - около 60 млн евро.

Бюджетные обязательства ЕС достигнут 186,6 млрд евро - на 2,4% больше, чем в бюджете 2022 года, а взносы - 168,6 млрд. евро или на 0,8% меньше.

Соглашение должно быть официально одобрено как Европейским Парламентом, так и Советом ЕС в течение 14 дней.